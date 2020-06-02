Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что если на теле появились красные родинки, не стоит волноваться, так как обычно это гемангиомы, которые представляют собой доброкачественные сосудистые образования.
О том, в каких случаях родинки должны насторожить, рассказала заместитель главного врача свердловской ОДКБ №1 по онкологии и гематологии Лариса Фечина.
"Нужно обращать внимание на родимые пятна, которые увеличиваются в размере, имеют неровные контуры, меняют цвет, постоянно подвергаются травматизации одеждой, так как расположены в "неудобных" местах.
В любом случае выяснить, опасна эта родинка или нет, может только специалист-онколог. Для этого он проводит специальное исследование. Это исследование называется дерматоскопия. С помощью специального ручного прибора на большом увеличении опытный доктор рассматривает это образование. И если оно его настораживает, он принимает решение об удалении этого образования. И уже тогда гистологическое исследование ставит окончательный вердикт, что представляет собой родимое пятно.
Родимые пятна у светлых людей, которые изменили свою окраску, или вокруг них появился какой-то красный ободок, увеличены в размере, особенно после сеансов загара, всегда представляют опасность.
Вообще сейчас, конечно, очень важно не злоупотреблять солнечными лучами. Нужно очень осторожно относиться к соляриям, потому что не каждый солярий безопасен. Неизвестно, каковы там дозы лучевой нагрузки", — заключила врач.
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