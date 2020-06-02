Онколог рассказала, какие изменения родинок должны насторожить

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что если на теле появились красные родинки, не стоит волноваться, так как обычно это гемангиомы, которые представляют собой доброкачественные сосудистые образования.

О том, в каких случаях родинки должны насторожить, рассказала заместитель главного врача свердловской ОДКБ №1 по онкологии и гематологии Лариса Фечина.

"Нужно обращать внимание на родимые пятна, которые увеличиваются в размере, имеют неровные контуры, меняют цвет, постоянно подвергаются травматизации одеждой, так как расположены в "неудобных" местах. В любом случае выяснить, опасна эта родинка или нет, может только специалист-онколог. Для этого он проводит специальное исследование. Это исследование называется дерматоскопия. С помощью специального ручного прибора на большом увеличении опытный доктор рассматривает это образование. И если оно его настораживает, он принимает решение об удалении этого образования. И уже тогда гистологическое исследование ставит окончательный вердикт, что представляет собой родимое пятно.

Родимые пятна у светлых людей, которые изменили свою окраску, или вокруг них появился какой-то красный ободок, увеличены в размере, особенно после сеансов загара, всегда представляют опасность.