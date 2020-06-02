Карельские ученые обнаружили у 0,5% местных клещей неизвестный ранее вирус Алонгшана.

Об этом рассказал заведующий лабораторией паразитологии растений и животных Института биологии Карельского научного центра Российской академии наук Сергей Бугмырин.

"На второе место по значимости угрозы я бы поставил клещевой боррелиоз, который вызывают бактерии рода Borrelia. Они встречаются в Карелии примерно у 25-30% клещей, и после их укуса человек может заболеть болезнью Лайма. Но это все-таки не вирусное заболевание, и оно лечится антибиотиками. Однако в Карелии встречается и такое заболевание, передаваемое клещами, как моноцитарный эрлихиоз. Его также вызывают бактерии, которые выявлены в среднем у 5% клещей. Но все эти инфекции — только вершина айсберга.

Чем дальше мы исследуем клещей, тем больше мы выявляем патогенов, которых они могут переносить. К примеру, в результате последних исследований был обнаружен ранее неизвестный вирус Алонгшана, который имеет китайское происхождение, и он уже выявлен примерно у 0,5% клещей, которых мы изучали в Карелии. Однако нам пока неизвестно, может ли он вызывать какие-то заболевания или нет, хотя для этой группы вирусов уже описаны клинические случаи в других регионах", — сообщил ученый.