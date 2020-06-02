В Петербурге почти 800 медиков, заболевших COVID-19, получат выплаты

В Санкт-Петербурге 784 медработника признали пострадавшими от коронавируса. Все они заразились COVID-19, шесть из них умерли.

Специальные комиссии рассмотрели 985 заявлений медработников, заболевших после контакта с зараженными пациентами. Эксперты еще не закончили свою работу по данному вопросу.

На данный момент из средств городского бюджета 394 медработника получили по 300 тысяч рублей. Семьям умерших медиков выплатили выплатили по одному миллиону рублей.

В общей сложности в Петербурге заразились коронавирусом более 3 тысяч медработников, восемь из них скончались.

Медикам, который заразились в процессе работы с коронавирусными пациентами, будут перечислены единовременные выплаты в размере от 300 до 500 тысяч рублей. В случае смерти медработника от коронавируса, его семья получит выплату в размере 1 млн рублей.

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