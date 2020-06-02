Врачи рассказали о влиянии коронавируса на головной мозг

Результаты МРТ головного мозга у пациентов, зараженных коронавирусом, показали, что данное заболевание вызывается некритичные изменения в центральной нервной системе. Все они проходят после лечения.

Поражение мозга у больных с COVID-19 — временное

25-летняя рентгенолог из Италии заразилась коронавирусом от пациентов, с которыми она работала. Болезнь протекала у врача в легкой форме. У нее был слабо выраженный сухой кашель, который продолжался в течение одного дня.

Потом у нее начались проблемы с обонянием, также ей стало сложно различать вкусовые качества продуктов. На фоне данных симптомов у врача температура тела оставалась нормальной.

Как только у рентгенолога появились первые признаки заболевания, она прошла процедуру МРТ головного мозга. Полученные снимки ЦНС пациентки показали наличие изменений в правой прямой извилине, коре мозга и в обонятельных луковицах. Потом она сдала тест на COVID-19, который показал положительный результат.

Через 28 дней лечения рентгенолог снова прошла МРТ. Изменения в работе кортикальных сигналов исчезли, обонятельные луковицы почти восстановились.

Врач снова стала различать запахи и вкусы. Специалисты пришли к выводу, что поражение мозга у больных с коронавирусом носит временный характер и проходит после лечения.

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