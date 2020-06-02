Доктор Мясников заявил об опасности дезинфекции подъездов

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что дезинфекция домов и подъездов не поможет справиться с коронавирусом. Кроме того, дезинфекция может стать причиной вспышки заболеваний бактериальными инфекциями, так как бактерии станут устойчивыми к антисептикам.

"Вот что совсем не помогает, глупость, это что дома поливают, подъезды поливают, обрабатывают. А вот бактерии всевозможные потом выживут, и они будут уже устойчивы к антисептикам", — заявил Мясников.

По словам врача, данные меры борьбы с коронавирусом могут привести к тому, что уже в ближайшую зиму возникнет вспышка заболеваемости бактериальными инфекциями (например, синегнойной палочкой).

Мясников отметил, что дезинфекция подъездов — это бесполезное занятие, так как COVID-19 не живет долго на поверхности. Даже если вирус и остается, он неактивен, следовательно, от него невозможно заразиться.

Ранее доктор Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла.