Стоматолог объяснил, зачем нужна профессиональная чистка зубов

Врач-стоматолог, хирург-имплантолог клиники "Dental Оpera" Рамиль Искендеров объяснил, для чего нужно перед лечением зубов в клинике проходить курс профессиональной гигиены у врача-гигиениста. Также он объяснил, что такое "профессиональная гигиена".

По словам врача, спустя два часа после чистки зубов на них образуется мягкий налет, который можно вновь удалить с помощью обычной щетки и пасты. Но избавиться от налета, образовавшегося в труднодоступных местах зачастую очень сложно. Из-за этого он со временем превращается в бляшку, и в домашних условиях такой налет удалить не получится. Пропитываясь минералами слюны, бляшка превращается в зубной камень, который сможет убрать только врач-стоматолог.

Чем опасно скопление зубных отложений?

"Скопление зубных отложений приводит к воспалению тканей, окружающих зуб, — дёсен и костной ткани альвеолы, к появлению кариеса. Чтобы предотвратить возникновение кариеса, гингивита, пародонтита, а также чтобы продлить срок службы пломб, нужно периодически проводить профессиональный курс гигиены полости рта", — пояснил Искендеров.

Данную процедуру нужно проводить до начала лечения зубов, так как часто из-за большого скопления зубного камня сложно диагностировать кариес.

Кроме того, в зубных отложениях скрывается большое количество болезнетворных бактерий, поэтому в полости рта создаются неблагоприятные условия во время лечения.

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