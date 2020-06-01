России удалось преодолеть острый этап распространения коронавирусной инфекции.
Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день эпидпроцесс можно характеризовать следующими показателями: во-первых, пройден острый этап подъёма, безусловно. Во-вторых, темп прироста снижается и снижается значительно", — пояснила чиновница.
По её словам, темп прироста новых больных снизился в 13 раз.
"Последние две недели этот коэффициент не превышает в целом по стране единицы, а был больше трёх", — добавила Попова.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.