Попова описала ситуацию с коронавирусом в России

России удалось преодолеть острый этап распространения коронавирусной инфекции.

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день эпидпроцесс можно характеризовать следующими показателями: во-первых, пройден острый этап подъёма, безусловно. Во-вторых, темп прироста снижается и снижается значительно", — пояснила чиновница.

По её словам, темп прироста новых больных снизился в 13 раз.