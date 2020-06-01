Врач-невролог Петр Соков рассказал, как продукты питания влияют на болевые ощущения. Он сообщил, что существуют продукты, обладающие эффективным обезболивающим эффектом. О том, какие еще существуют съедобные обезбливающие, рассказала врач-диетолог, эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина.

"Красный перец содержит капсаицин, который оказывает обезболивающее действие. Он истощает медиаторы боли. Почти так же работает пиперин в черном перце.

Имбирь тоже обладает достаточно жгучим вкусом, работает по такому же принципу. Кроме того, он содержит великолепное вещество, которое тоже помогает снимать боль.

Та же омега-3 в жирной рыбе, в льняном масле, есть и в грецких орехах - там, конечно, немного омега-3, но употребление этих продуктов хорошо снимает боли в суставах. Я очень часто рекомендую капсулы с рыбьим жиром.

Также хорошо работает омега-9, то есть мононенасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в оливковом масле. Хорошо снимают головную боль та же корица, гвоздика. Вот эти запахи даже очень неплохо снимают именно головные боли.

Зеленый чай тоже хорошо снимает головную боль, как и кофе. Дело в том, что в них содержится кофеин.

Имбирь, перец очень хорошо стимулируют выработку сератонина. Так как сератонин и эндорфины — это натуральное обезболивающее, то эти продукты эффективны при любом виде боли (в частности, ломота в мышцах при простудных заболеваниях).

Гвоздику при зубной боли клали за щеку. Так же можно использовать и чеснок. В чесноке содержится аллицин. Он действует как противовоспалительное вещество. Но его нужно обязательно разжевывать, хорошо измельчать. Такой чеснок быстро убирает зубную боль такой чеснок, если его положить за щеку.

Еще снимает боль кусок сала. Раньше его тоже клали за щеку. Но, скорее всего, там есть арахидоновая кислота. Она работает тоже приблизительно как омега-3 (жирные кислоты), то есть оказывает тоже выраженное противовоспалительное действие. Мышечные боли снимают лимон и имбирь. Хорошо помогают курага, инжир. Любые продукты, которые улучшают кислотно-щелочной баланс в сторону защелачивания, будут снимать эти боли. Огурец очень хорошо защелачивает. Огуречный сок может снимать мышечные боли и в костях", — сообщила эксперт.