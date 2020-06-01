Врач рассказал, как правильно употреблять мороженое

Глава ЛОР-клиники, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, почему чрезмерное употребление мороженого может быть опасно для здоровья. Кроме того, он назвал количество данного продукта, которое может съедать в неделю взрослый человек.

Каждый день есть мороженое нельзя. Взрослому человеку рекомендуется съедать не более двух порций мороженого в неделю (если он не находится в жарком климате).

В случае превышения данной нормы, может начаться воспаление задней стенки глотки, а также фарингит, вспышка ангины, воспаление нёбных миндалин, риносинусит и другие заболевания.

"Мороженое нужно употреблять медленно и с горячим чаем. Такой способ употребления этого продукта станет контрастным душем и не даст возможности глотке заболеть. Кроме того, это тренирует слизистую оболочку задней стенки глотки и нёбных миндалин", — сообщил специалист.

Для горла менее опасен фруктовый лёд, так как он лучше также и не содержит сливок и загустителей. Фруктовый лёт менее калориен и в нём меньше вредных пищевых добавок.

Детям с четырех лет можно давать половину стандартной порции мороженого. Нужно, чтобы оно было слегка подтаявшим. Людям, у которых диагностированы хронический фарингит и тонзиллит, ангина или ларингит, не рекомендуется употреблять мороженое.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что диетологи признали мороженое самым полезным десертом.