Долгое и жаркое лето может полностью остановить распространение коронавируса нового типа.
Об этом сообщил профессор Кит Нил из Университета Ноттингема. По его словам, COVID-19 перемещается по воздуху в крошечных каплях воды, однако в жаркую погоду они быстро испаряются и не дают вирусу распространяться.
"Вирусы не любят высыхания, потому что оно разрушают жирную "обертку", которая окружает оболочку белка", — пояснил профессор.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.