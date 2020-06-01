Эпидемиолог: жаркое лето остановит коронавирус

Долгое и жаркое лето может полностью остановить распространение коронавируса нового типа.

Об этом сообщил профессор Кит Нил из Университета Ноттингема. По его словам, COVID-19 перемещается по воздуху в крошечных каплях воды, однако в жаркую погоду они быстро испаряются и не дают вирусу распространяться.