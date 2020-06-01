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Вирусолог: строительный респиратор лучше защищает от COVID-19

Здоровье

Врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал еще об одном средстве, которое поможет защититься от коронавирусной инфекции.

Он считает, что строительный респиратор более эффективен, чем медицинские маски. По словам специалиста, это средство индивидуальной защиты является более надежным, так как плотнее прижимается к лицу и способен задерживать даже самые мелкие частицы.

Врачи подчеркнул, что для защиты от инфекции можно использовать и маску, и респиратор, они оба задерживают частицы, которые вылетают от больного человека в виде маленьких капель при чихании, кашле и разговоре.

Но маска не способна задерживать саму вирусную частицу.

"Строительные респираторы — они как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли", — отметил специалист.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярные мифы о медицинских масках. Он также считает, что лучшим средством защиты от COVID-19 является респиратор. Это связано с тем, что при вдыхании воздуха через респиратор происходит его фильтрация, в результате чего 95% "гадостей" исчезает.

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