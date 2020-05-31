Ношение защитных масок во время занятий спортом может быть опасно.

Об этом рассказала пульмонолог Пироговского центра Ольга Богуш.

"Длительный масочный режим — это боль для пульмонологов. Да, в местах большого скопления людей — например, магазинах, метро — маски носить рекомендуется. Но люди подолгу сидят в маске на работе, ходят в них по улице вместо того, чтобы "проветрить" легкие. Часто используют маску неправильно — то только рот закроют, а нос открыт, то вообще сдвинут на подбородок, а потом надевают повторно. С точки зрения защиты от инфекции, такое ношение маски бесполезно. Более того, оно может оказаться вредным — на маске остаются, накапливаются возбудители других инфекций. Так можно заполучить, например, грибковое поражение дыхательных путей, или обострение бронхиальной астмы", — пояснила врач.