Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о необычных симптомах коронавируса. По его словам, первые дни заболевания COVID-19 можно сравнить с гриппом.

"Начинается все не так и серьезно. В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале и бегал 7 километров, испытывал просто прилив сил и наслаждался физическим и моральным состоянием", — сообщил представитель Кремля.

"Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы вы не сможете отличить", — добавил Песков.