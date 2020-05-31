Нарколог объяснил зависимость от курения у людей

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков в беседе с RT назвал главную причину, побуждающую людей курить. По его словам, это объясняется социально-психологическим фактором.

"Как правило, здесь и проявляется готовность и способность бросить курить", — пояснил Зыков.

Он добавил, что зачастую человек курит не потому, что сам в действительности этого хочет, а в силу определенных стереотипов: например, о том, что принято курить после еды или в компании.