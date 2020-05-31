"Известия" со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций сообщили о том, что препарат для лечения от коронавируса "Авифавир" появится в российских аптеках 11 июня.
"Произведено уже 18 тысяч упаковок препарата, в июне планируем поставить в российские больницы свыше 60 тысяч упаковок. Технологические мощности позволяют производить 60 тысяч упаковок в месяц, 720 тысяч упаковок в год", — рассказали "Известиям" в РФПИ.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.