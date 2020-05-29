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Источник Правда.Ру

В Псковской области беременная с коронавирусом "прошла все круги ада"

Здоровье

В Псковской области беременной женщине, у которой был диагностирован COVID-19, не оказали своевременную медицинскую помощь.

"На прошлой неделе фельдшер из Невеля на 26-й неделе беременности прошла все круги ада: пять медицинских учреждений футболили человека", — сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на рабочей встрече с псковскими медиками.

В настоящее время пациенту подключена к аппарату ИВЛ, ребенок после операции кесарева сечения находится под наблюдением медиков. Губернатор региона заявил, что по данному факту проводится "доскональная служебная проверка".

Кроме того, уже ведется процессуальная проверка региональным следственным управлением СК РФ. По словам руководителя ведомства, планируется выявить причины, из-за которых права беременной женщины были нарушены. В случае наличия основания будет принято процессуальное решение.

Коронавирус в Псковской области

На сегодняшний день в регионе коронавирус выявлен у 763 человек. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 42 человек. В Порховском районе Псковской области выявлен новый очаг заражения - здесь коронавирус подтвердился еще у 12 человек, половина из них — врачи.

Ранее вирусолог рассказал об опасности коронавируса для беременных.

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90-летняя женщина из Красноярска вылечилась от коронавируса

Здоровье

В Красноярске 90-летняя Евдокия Кисленко вылечилась от коронавируса. Она находилась в больнице 17 дней.

Заболевание у пожилой женщины протекало в средней форме тяжести. Коронавирус привел к развитию двухсторонней пневмонии.

Врачи сообщили, что пациентка всегда находилась в хорошем настроении. Медики, которые ее лечили, называют ее "умничкой".

"Она с самого начала знала, что вернется домой здоровой. А врачи, которые еще до начала пандемии изучили подходы по лечению пациентов с новым коронавирусом, оказали пожилой женщине необходимую помощь. 28 мая 90-летняя Евдокия Ильинична Кисленко благополучно выписалась из инфекционного госпиталя ККБ", — сообщили в Краевой клинической больнице.

Евдокия Ильинична установила рекорд — она стала самой пожилой пациенткой в Красноярске, которая победила коронавирус.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 106-летнюю москвичку госпитализировали с подозрением на COVID-19.

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Палеонтологи: Динозавры юрского периода были склонны к каннибализму

Здоровье

Палеонтологи из Университета штата Теннеси пришли к выводу, что хищные динозавры, которые жили в юрский период, были склонны к каннибализму.

Ученые изучили более 2,3 тысячи останков аллозавров, которые они нашли в карьере Майгатт-Мур в Колорадо. В процессе исследование в 684 образцах костной ткани были обнаружены отметины, оставленные зубами.

Аллозавры не могли стать жертвами других хищников, так как они находились на самой вершине пищевой цепочки. Ученые обратили внимание, что травмы не похожи на те, которые могли быть получены в ходе схватки.

На основании этого они пришли к выводу, что аллозавры массово поедали друг друга. Считается, что каннибализм среди них был распространен из-за засухи и пожаров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выяснили, почему у динозавров были длинные ноги. По словам ученых, крупные виды благодаря длинным ногам двигались "эффективнее". То есть им приходилось тратить меньше энергии на преодоление расстояний по сравнению с мелкими особями.

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Названы регионы с наибольшим числом новых инфицированных

Россия

Меньше трети новых инфицированных живут в Москве. В столице за сутки заболели 2332 человека. Это 27% от общего числа заболевших. Всего за последние 24 часа в стране коронавирус диагностировали у 8572 человека.

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Врач назвал правила безопасности в общественных местах при пандемии

Здоровье

Врач Андрей Кондрахин рекомендует после отмены режима самоизоляции все равно соблюдать меры безопасности при нахождении в общественных местах. В таких местах, как торговые центры, магазины, кинотеатры следует находиться в маске.

В салоны красоты специалист рекомендует приходить со своими инструментами. Кроме того, нужно быть осторожными при использовании пробников в косметических магазинах.

Также нельзя забывать о дезинфекции рук и о том, что нельзя дотрагиваться до лица. Фармаколог напомнил, что ни в коем случае нельзя брать продукты перчатками.

В спортивных залах необходимо обязательно дезинфицировать реквизит, к которому прикасался другой человек.

Находясь в закрытых помещениях, нужно соблюдать социальную дистанцию. В фитнес-клубы лучше ходить в хлопковых масках, перчатках и с полотенцами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Роспотребнадзор разработал новые правила работы для фитнес-клубов.

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Суд наложил арест на имущество замглавы Хакасии, задержанного за взятку

Происшествия » Человеческий фактор

Сотрудники СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжают расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергея Новикова, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере.

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