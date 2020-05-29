В Псковской области беременная с коронавирусом "прошла все круги ада"

В Псковской области беременной женщине, у которой был диагностирован COVID-19, не оказали своевременную медицинскую помощь.

"На прошлой неделе фельдшер из Невеля на 26-й неделе беременности прошла все круги ада: пять медицинских учреждений футболили человека", — сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на рабочей встрече с псковскими медиками.

В настоящее время пациенту подключена к аппарату ИВЛ, ребенок после операции кесарева сечения находится под наблюдением медиков. Губернатор региона заявил, что по данному факту проводится "доскональная служебная проверка".

Кроме того, уже ведется процессуальная проверка региональным следственным управлением СК РФ. По словам руководителя ведомства, планируется выявить причины, из-за которых права беременной женщины были нарушены. В случае наличия основания будет принято процессуальное решение.

Коронавирус в Псковской области

На сегодняшний день в регионе коронавирус выявлен у 763 человек. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 42 человек. В Порховском районе Псковской области выявлен новый очаг заражения - здесь коронавирус подтвердился еще у 12 человек, половина из них — врачи.

Ранее вирусолог рассказал об опасности коронавируса для беременных.