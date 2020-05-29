Врач назвал правила безопасности в общественных местах при пандемии

Врач Андрей Кондрахин рекомендует после отмены режима самоизоляции все равно соблюдать меры безопасности при нахождении в общественных местах. В таких местах, как торговые центры, магазины, кинотеатры следует находиться в маске.

В салоны красоты специалист рекомендует приходить со своими инструментами. Кроме того, нужно быть осторожными при использовании пробников в косметических магазинах.

Также нельзя забывать о дезинфекции рук и о том, что нельзя дотрагиваться до лица. Фармаколог напомнил, что ни в коем случае нельзя брать продукты перчатками.

В спортивных залах необходимо обязательно дезинфицировать реквизит, к которому прикасался другой человек.

Находясь в закрытых помещениях, нужно соблюдать социальную дистанцию. В фитнес-клубы лучше ходить в хлопковых масках, перчатках и с полотенцами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Роспотребнадзор разработал новые правила работы для фитнес-клубов.