В Красноярске 90-летняя Евдокия Кисленко вылечилась от коронавируса. Она находилась в больнице 17 дней.
Заболевание у пожилой женщины протекало в средней форме тяжести. Коронавирус привел к развитию двухсторонней пневмонии.
Врачи сообщили, что пациентка всегда находилась в хорошем настроении. Медики, которые ее лечили, называют ее "умничкой".
"Она с самого начала знала, что вернется домой здоровой. А врачи, которые еще до начала пандемии изучили подходы по лечению пациентов с новым коронавирусом, оказали пожилой женщине необходимую помощь. 28 мая 90-летняя Евдокия Ильинична Кисленко благополучно выписалась из инфекционного госпиталя ККБ", — сообщили в Краевой клинической больнице.
Евдокия Ильинична установила рекорд — она стала самой пожилой пациенткой в Красноярске, которая победила коронавирус.
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Врач Андрей Кондрахин рекомендует после отмены режима самоизоляции все равно соблюдать меры безопасности при нахождении в общественных местах. В таких местах, как торговые центры, магазины, кинотеатры следует находиться в маске.
В салоны красоты специалист рекомендует приходить со своими инструментами. Кроме того, нужно быть осторожными при использовании пробников в косметических магазинах.
Также нельзя забывать о дезинфекции рук и о том, что нельзя дотрагиваться до лица. Фармаколог напомнил, что ни в коем случае нельзя брать продукты перчатками.
В спортивных залах необходимо обязательно дезинфицировать реквизит, к которому прикасался другой человек.
Находясь в закрытых помещениях, нужно соблюдать социальную дистанцию. В фитнес-клубы лучше ходить в хлопковых масках, перчатках и с полотенцами.
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