90-летняя женщина из Красноярска вылечилась от коронавируса

В Красноярске 90-летняя Евдокия Кисленко вылечилась от коронавируса. Она находилась в больнице 17 дней.

Заболевание у пожилой женщины протекало в средней форме тяжести. Коронавирус привел к развитию двухсторонней пневмонии.

Врачи сообщили, что пациентка всегда находилась в хорошем настроении. Медики, которые ее лечили, называют ее "умничкой".

"Она с самого начала знала, что вернется домой здоровой. А врачи, которые еще до начала пандемии изучили подходы по лечению пациентов с новым коронавирусом, оказали пожилой женщине необходимую помощь. 28 мая 90-летняя Евдокия Ильинична Кисленко благополучно выписалась из инфекционного госпиталя ККБ", — сообщили в Краевой клинической больнице.

Евдокия Ильинична установила рекорд — она стала самой пожилой пациенткой в Красноярске, которая победила коронавирус.

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