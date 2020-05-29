Врачи утверждают, что диабет представляет собой заболевание, которое в течение длительного времени может себя не проявлять. Его признаки часто связывают с плохим самочувствием.
Диабет нужно выявлять своевременно, так как нарушения в организме, к которым он приводит, могут быть опасными для здоровья.
Повышенный сахар в крови приводит к тому, что там быстрее размножаются вирусы и бактерии, из-за чего люди с диабетом становятся уязвимыми перед инфекционными заболеваниями.
Ранее американские специалисты в области здравоохранения выявили самый ранний симптом развития сахарного диабета. По мнению врачей клиники Майо, в первую очередь должно насторожить потемнение кожи на суставах. Медики называют это состояние "черным акантозом".
В пул допинг-тестирования международной федерации World Athletics на третий квартал 2020 года вошли только восемь российских легкоатлетов. Они имеют право на получение нейтрального статуса.
Количество спортсменов в пуле по сравнению с первым и вторым кварталами не изменилось, сообщает ТАСС.
В международных турнирах смогут выступить:
Евгений Тимаков, вакцинолог, врач-инфекционист, уверен: коронавирусная инфекция в недалеком будущем станет сезонным заболеванием.
Чем-то вроде гриппа. А "сезоном" для него будут конец осени либо начало весны.
По словам инфекциониста, коронавирус "комфортно себя ощущает" при температуре в 5-10°.
"Хотя это совсем не означает, что жара может стать союзником людей в борьбе с инфекцией", — уточнил Тимаков.
Жара убьет коронавирус? Ситуация в Эквадоре это опровергает
Жаркая погода может спровоцировать скачок заболеваемости COVID-19
По данным исследования, проведенного Росстатом в 2019 году, курит 24,2% россиян.
При этом в отчетном документе отмечается, что:
Для сравнения:
Президент национальной ассоциации представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti Витторио Мессина сообщил агентству РИА "Новости" о том, что пандемия нанесла большой удар по туристической отрасли Италии. Доходы от туризма могут уменьшиться на 80%.
"Длительный период карантина заблокировал нашу отрасль, которая имеет стратегическое значение для национальной экономики. Достаточно сказать, что в Италии туризм создает примерно 15% ВВП и обеспечивает работой около четырех миллионов человек.
Но туристическая отрасль — это единственная сфера экономики, официальное открытие которой не совпадает с ее перезапуском. Сейчас складывается парадоксальная ситуация: мы готовы принять десятки тысяч туристов, но заказов нет, и полностью готовые к работе структуры простаивают", — заявил он.
Врач-проктолог Елена Смирнова рассказала, что в случае возникновения боли в области живота нужно насторожиться. Это может указывать на дефицит клетчатки в организме.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.