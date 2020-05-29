Врачи назвали основные признаки развития диабета

Врачи утверждают, что диабет представляет собой заболевание, которое в течение длительного времени может себя не проявлять. Его признаки часто связывают с плохим самочувствием.

Диабет нужно выявлять своевременно, так как нарушения в организме, к которым он приводит, могут быть опасными для здоровья.

Признаки диабета:

часто мочеиспускание (если не связано с другими причинами;

сухость во рту;

ощущение жажды;

повышенный аппетит;

проблемы со зрением;

усталость;

неприятные ощущения в конечностях;

колебания веса;

медленное заживление ран.

Повышенный сахар в крови приводит к тому, что там быстрее размножаются вирусы и бактерии, из-за чего люди с диабетом становятся уязвимыми перед инфекционными заболеваниями.

Ранее американские специалисты в области здравоохранения выявили самый ранний симптом развития сахарного диабета. По мнению врачей клиники Майо, в первую очередь должно насторожить потемнение кожи на суставах. Медики называют это состояние "черным акантозом".