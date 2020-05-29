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Источник Правда.Ру

Врачи назвали основные признаки развития диабета

Здоровье

Врачи утверждают, что диабет представляет собой заболевание, которое в течение длительного времени может себя не проявлять. Его признаки часто связывают с плохим самочувствием.

Диабет нужно выявлять своевременно, так как нарушения в организме, к которым он приводит, могут быть опасными для здоровья.

Признаки диабета:

  • часто мочеиспускание (если не связано с другими причинами;
  • сухость во рту;
  • ощущение жажды;
  • повышенный аппетит;
  • проблемы со зрением;
  • усталость;
  • неприятные ощущения в конечностях;
  • колебания веса;
  • медленное заживление ран.

Повышенный сахар в крови приводит к тому, что там быстрее размножаются вирусы и бактерии, из-за чего люди с диабетом становятся уязвимыми перед инфекционными заболеваниями.

Ранее американские специалисты в области здравоохранения выявили самый ранний симптом развития сахарного диабета. По мнению врачей клиники Майо, в первую очередь должно насторожить потемнение кожи на суставах. Медики называют это состояние "черным акантозом".

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Международные лицензии могут получить только 8 российских легкоатлетов

Спорт

В пул допинг-тестирования международной федерации World Athletics на третий квартал 2020 года вошли только восемь российских легкоатлетов. Они имеют право на получение нейтрального статуса.

Количество спортсменов в пуле по сравнению с первым и вторым кварталами не изменилось, сообщает ТАСС.

В международных турнирах смогут выступить:

  • Мария Ласицкене (прыжки в высоту);
  • Михаил Акименко (прыжки в высоту);
  • Илья Иванюк (прыжки в высоту);
  • Анжелика Сидорова (прыжки с шестом);
  • Тимур Моргунов (прыжки с шестом);
  • Илья Шкуренев (многоборье);
  • Сергей Шубенков (барьерист);
  • Василий Мизинов (ходьба).
сергей шубенков мария ласицкене легкая атлетика анжелика сидорова

Инфекционист: коронавирус станет еще одним сезонным заболеванием

Здоровье

Евгений Тимаков, вакцинолог, врач-инфекционист, уверен: коронавирусная инфекция в недалеком будущем станет сезонным заболеванием.

Чем-то вроде гриппа. А "сезоном" для него будут конец осени либо начало весны.

Почему именно этот период?

По словам инфекциониста, коронавирус "комфортно себя ощущает" при температуре в 5-10°.

"Хотя это совсем не означает, что жара может стать союзником людей в борьбе с инфекцией", — уточнил Тимаков.

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За 10 лет борьбы с курением курильщиков в России стало на 17 млн меньше

Здоровье

По данным исследования, проведенного Росстатом в 2019 году, курит 24,2% россиян.

При этом в отчетном документе отмечается, что:

  • с 2009-го по 2019-й год курильщиков в России стало меньше на 17 млн человек;
  • доля курящих среди мужчин — 40%;
  • среди женщин — 11.

Для сравнения:

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Турбизнес в Италии испытывает большие потери из-за коронавируса

Туризм » Регионы » Европа

Президент национальной ассоциации представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti Витторио Мессина сообщил агентству РИА "Новости" о том, что пандемия нанесла большой удар по туристической отрасли Италии. Доходы от туризма могут уменьшиться на 80%.

"Длительный период карантина заблокировал нашу отрасль, которая имеет стратегическое значение для национальной экономики. Достаточно сказать, что в Италии туризм создает примерно 15% ВВП и обеспечивает работой около четырех миллионов человек.

Но туристическая отрасль — это единственная сфера экономики, официальное открытие которой не совпадает с ее перезапуском. Сейчас складывается парадоксальная ситуация: мы готовы принять десятки тысяч туристов, но заказов нет, и полностью готовые к работе структуры простаивают", — заявил он.

туризм италия карантин коронавирус витторио мессина

Проктолог объяснила причины частых болей в животе

Здоровье

Врач-проктолог Елена Смирнова рассказала, что в случае возникновения боли в области живота нужно насторожиться. Это может указывать на дефицит клетчатки в организме.

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