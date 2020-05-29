Инфекционист: коронавирус станет еще одним сезонным заболеванием

Самый глубоководный осьминог живет под толщей воды в 7 километров

Осьминоги могут найти потенциально подходящую среду обитания по крайней мере на 99% мирового морского дна. И глубина для них - не преграда.

В этом убедились теутологи (ученые,изучающие осьминогов), когда в Индийском океане, в Яванской траншее, на глубине 7 тысяч метров засняли на камеру самого глубоководного из когда-либо замеченных осьминогов.