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Источник Правда.Ру

Инфекционист: коронавирус станет еще одним сезонным заболеванием

Здоровье

Евгений Тимаков - вакцинолог, врач-инфекционист уверен: коронавирусная инфекция в недалеком будущем станет сезонным заболеванием.

Чем-то типа гриппа. А "сезоном" для него будут конец осени либо начало весны. 

Почему именно этот период?

По словам инфекциониста, коронавирус "комфортно себя ощущает" при температуре в 5-10°.

"Хотя это совсем не означает, что жара может стать союзником людей в борьбе с инфекцией", - уточнил Тимаков.

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Самый глубоководный осьминог живет под толщей воды в 7 километров

Наука » Экология » Природа

Осьминоги могут найти потенциально подходящую среду обитания по крайней мере на 99% мирового морского дна. И глубина для них - не преграда.

В этом убедились теутологи (ученые,изучающие осьминогов), когда в Индийском океане, в Яванской траншее, на глубине 7 тысяч метров засняли на камеру самого глубоководного из когда-либо замеченных осьминогов.

теутолог осьминог

Уровень смертности от COVID в Москве - один из самых низких в мире

Здоровье

Уровень смертности от коронавируса в Москве составляет от 1,4% до 2,8%. Оперативный штаб приводит данные за апрель.

Шкала варьируется, так как смертность учитывается по-разному. Если брать только те случаи, где коронавирус стал основной причиной смерти, уровень составляет 1,4%. Если же брать всех умерших, кто скончался от иных заболеваний, но имел подтвержденный COVID-19, уровень в этом случае составит 2,8%.

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Южную Корею накрывает второй волной коронавируса

Мир

Южная Корея сегодня сообщила о 58 новых случаях заболевания коронавирусом. Все они выявлены в районе Сеула.

Таким образом, в стране, по данным корейского Центра по контролю и профилактике заболеваний, на утро пятницы, 29 мая

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Магнитогорская детская поликлиника получила лор-комбайн

Здоровье

В Магнитогорске в детской поликлинике №5 появился современный многофункциональный лор-комбайн. Благодаря новому оборудованию в небольшом кабинете врач-отоларинголог может провести все необходимые процедуры по диагностике.

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Испанский диетолог перечислила наиболее вредные продукты для печени

Здоровье

Испанский врач-диетолог Ева Родригес перечислила продукты, употребления которых следует избегать, чтобы сохранить здоровье печени.

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