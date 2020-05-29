Инфекционист: коронавирус станет еще одним сезонным заболеванием

Евгений Тимаков - вакцинолог, врач-инфекционист уверен: коронавирусная инфекция в недалеком будущем станет сезонным заболеванием.
Чем-то типа гриппа. А "сезоном" для него будут конец осени либо начало весны.
По словам инфекциониста, коронавирус "комфортно себя ощущает" при температуре в 5-10°.
"Хотя это совсем не означает, что жара может стать союзником людей в борьбе с инфекцией", - уточнил Тимаков.
Жара убьет коронавирус? Ситуация в Эквадоре это опровергает
Жаркая погода может спровоцировать скачок заболеваемости COVID-19
Осьминоги могут найти потенциально подходящую среду обитания по крайней мере на 99% мирового морского дна. И глубина для них - не преграда.
В этом убедились теутологи (ученые,изучающие осьминогов), когда в Индийском океане, в Яванской траншее, на глубине 7 тысяч метров засняли на камеру самого глубоководного из когда-либо замеченных осьминогов.
Уровень смертности от коронавируса в Москве составляет от 1,4% до 2,8%. Оперативный штаб приводит данные за апрель.
Шкала варьируется, так как смертность учитывается по-разному. Если брать только те случаи, где коронавирус стал основной причиной смерти, уровень составляет 1,4%. Если же брать всех умерших, кто скончался от иных заболеваний, но имел подтвержденный COVID-19, уровень в этом случае составит 2,8%.
Южная Корея сегодня сообщила о 58 новых случаях заболевания коронавирусом. Все они выявлены в районе Сеула.
Таким образом, в стране, по данным корейского Центра по контролю и профилактике заболеваний, на утро пятницы, 29 мая
В Магнитогорске в детской поликлинике №5 появился современный многофункциональный лор-комбайн. Благодаря новому оборудованию в небольшом кабинете врач-отоларинголог может провести все необходимые процедуры по диагностике.
Испанский врач-диетолог Ева Родригес перечислила продукты, употребления которых следует избегать, чтобы сохранить здоровье печени.
Киев получил индульгенцию на военный сценарий в Донбассе и сейчас испытывает ЛДНР на прочность, считает политолог Александр Дудчак.