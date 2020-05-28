В Магнитогорске в детской поликлинике №5 появился современный многофункциональный лор-комбайн. Благодаря новому оборудованию в небольшом кабинете врач-отоларинголог может провести все необходимые процедуры по диагностике.
В процессе приема специалист сможет быстро и своевременно поставить ребенку диагноз при заболеваниях уха, горла и носа, а также провести те лечебные процедуры, которые можно проводить в кабинете врача-отоларинголога.
Кроме того, в кабинете лор-врача поликлиники теперь появились:
"Настолько комфортно работать стало, настолько удобно. Широкий спектр визуализации позволяет быстро и точно диагностировать заболевание. Малыши и сами родители с интересом смотрят на экран, меньше волнуются!" — рассказала отоларинголог Ольга Леонидовна Елисеева.
В общей сложности детская поликлиника №5 обслуживает более 24 тысяч детей.
Теперь всем и будет оказываться высококвалифицированная помощь.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. Они введены до 1 января 2021 года.
Генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь в интервью информационному агентству "Синьхуа" заявил об интересе к стандарту связи нового поколения 6G. В связи с этим компания по производству смартфонов и бытовой техники уже начала проводить исследования. Они потребуют обустройства обширной сети спутникового интернета.
Австралийские ученые подсчитали, что сеть 6G сможет обеспечивать скорость передачи данных до терабайта в секунду.
Что касается вопрос о том, что на фоне пандемии коронавируса люди пока с осторожностью относятся к сети 5G, Лэй Цзюнь заявил, что COVID-19 сильно ударил по всей отрасли, но Xiaomi не собирается отказываться от выпуска смартфонов с сетью 5G.
Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G. Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G.
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что есть заболевания, при которых ношение медицинской маски может быть опасным, так как это приводит к трудностям с дыханием.
Испанский врач-диетолог Ева Родригес перечислила продукты, употребления которых следует избегать, чтобы сохранить здоровье печени.
В СК РФ по Центральному району города Барнаула расследуют уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство общеопасным способом.
По данным следствия, 27 мая по улице Пролетарской в Барнауле загорелось нежилое здание. В результате погиб 38-летний мужчина и 32-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.