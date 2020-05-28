Магнитогорская детская поликлиника получила лор-комбайн

В Магнитогорске в детской поликлинике №5 появился современный многофункциональный лор-комбайн. Благодаря новому оборудованию в небольшом кабинете врач-отоларинголог может провести все необходимые процедуры по диагностике.

В арсенале отоларинголога появился надежный помощник

В процессе приема специалист сможет быстро и своевременно поставить ребенку диагноз при заболеваниях уха, горла и носа, а также провести те лечебные процедуры, которые можно проводить в кабинете врача-отоларинголога.

Кроме того, в кабинете лор-врача поликлиники теперь появились:

оптоволоконная светодиодная техника;

система визуализации;

современные датчики.

"Настолько комфортно работать стало, настолько удобно. Широкий спектр визуализации позволяет быстро и точно диагностировать заболевание. Малыши и сами родители с интересом смотрят на экран, меньше волнуются!" — рассказала отоларинголог Ольга Леонидовна Елисеева.

В общей сложности детская поликлиника №5 обслуживает более 24 тысяч детей.

Теперь всем и будет оказываться высококвалифицированная помощь.