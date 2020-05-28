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Источник Правда.Ру

Магнитогорская детская поликлиника получила лор-комбайн

Здоровье

В Магнитогорске в детской поликлинике №5 появился современный многофункциональный лор-комбайн. Благодаря новому оборудованию в небольшом кабинете врач-отоларинголог может провести все необходимые процедуры по диагностике.

В арсенале отоларинголога появился надежный помощник

В процессе приема специалист сможет быстро и своевременно поставить ребенку диагноз при заболеваниях уха, горла и носа, а также провести те лечебные процедуры, которые можно проводить в кабинете врача-отоларинголога.

Кроме того, в кабинете лор-врача поликлиники теперь появились:

  • оптоволоконная светодиодная техника;
  • система визуализации;
  • современные датчики.

"Настолько комфортно работать стало, настолько удобно. Широкий спектр визуализации позволяет быстро и точно диагностировать заболевание. Малыши и сами родители с интересом смотрят на экран, меньше волнуются!" — рассказала отоларинголог Ольга Леонидовна Елисеева.

В общей сложности детская поликлиника №5 обслуживает более 24 тысяч детей.

Теперь всем и будет оказываться высококвалифицированная помощь.

магнитогорск отоларинголог детская поликлиника

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19

Здоровье

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. Они введены до 1 января 2021 года.

коронавирус роспотребнадзор профилактика заболеваний

В Китае приступили к тестированию сети 6G

Наука » Технологии » Интернет

Генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь в интервью информационному агентству "Синьхуа" заявил об интересе к стандарту связи нового поколения 6G. В связи с этим компания по производству смартфонов и бытовой техники уже начала проводить исследования. Они потребуют обустройства обширной сети спутникового интернета.

Австралийские ученые подсчитали, что сеть 6G сможет обеспечивать скорость передачи данных до терабайта в секунду.

Что касается вопрос о том, что на фоне пандемии коронавируса люди пока с осторожностью относятся к сети 5G, Лэй Цзюнь заявил, что COVID-19 сильно ударил по всей отрасли, но Xiaomi не собирается отказываться от выпуска смартфонов с сетью 5G.

Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G. Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G.

xiaomi китай лэй цзюнь технология

Людям с заболеваниями легких нельзя постоянно носить маски

Здоровье

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что есть заболевания, при которых ношение медицинской маски может быть опасным, так как это приводит к трудностям с дыханием.

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Испанский диетолог перечислила наиболее вредные продукты для печени

Здоровье

Испанский врач-диетолог Ева Родригес перечислила продукты, употребления которых следует избегать, чтобы сохранить здоровье печени.

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В Барнауле задержан виновник смертельного пожара

Происшествия » Человеческий фактор

В СК РФ по Центральному району города Барнаула расследуют уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство общеопасным способом.

По данным следствия, 27 мая по улице Пролетарской в Барнауле загорелось нежилое здание. В результате погиб 38-летний мужчина и 32-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

ск рф поджог барнаул убийство
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Тайсон Фьюри согласился на бой с Майком Тайсоном
Больше двух тысяч москвичей заболели коронавирусом за сутки
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