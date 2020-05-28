Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. Они введены до 1 января 2021 года.
В документе прописаны требования к организации профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий. Кроме того, там указаны требования к изоляции лиц, у которых есть подозрение на COVID-19, и требования к правилам ношения средств индивидуальной защиты, соблюдению социальной дистанции.
Для подтверждения диагноза необходимо сдавать лабораторные тесты.
Граждане, прибывшие из регионов, в которых неблагополучная эпидемиологическая ситуация, должны будут в течение 14 дней соблюдать карантин. Лица, контактировавшие с зараженными коронавирусом, должны будут в течение двух недель находиться в обсерваторе по месту жительства.
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