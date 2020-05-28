Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. Они введены до 1 января 2021 года.

В документе прописаны требования к организации профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий. Кроме того, там указаны требования к изоляции лиц, у которых есть подозрение на COVID-19, и требования к правилам ношения средств индивидуальной защиты, соблюдению социальной дистанции.

Для подтверждения диагноза необходимо сдавать лабораторные тесты.

Граждане, прибывшие из регионов, в которых неблагополучная эпидемиологическая ситуация, должны будут в течение 14 дней соблюдать карантин. Лица, контактировавшие с зараженными коронавирусом, должны будут в течение двух недель находиться в обсерваторе по месту жительства.

Ранее директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава Наталья Мокрышева перечислила способы профилактики коронавирусной инфекции способы профилактики коронавируса.