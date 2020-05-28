Людям с заболеваниями легких нельзя постоянно носить маски

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что есть заболевания, при которых ношение медицинской маски может быть опасным, так как это приводит к трудностям с дыханием.

Людям, которые страдают обструктивной болезнью легких, не рекомендуется регулярно носить медицинские маски. Это может быть опасно и привести к трудностям с дыханием.

"В первую очередь речь идет пациентах с бронхоспазмом, с легкой степенью удушья. Этим людям и без маски может быть сложно дышать", — пояснил врач.

Также специалист сообщил, что особенно для них опасны многоразовые маски, так как они изготовлены из плотности ткани.

Стоит отметить, что по данным ВОЗ, хроническая обструктивная болезнь легких — это собирательный термин, а не конкретное заболевание.

Ранее заслуженный врач России Татьяна Кусайко сообщила, что медицинские маски нужно носить только в местах массового скопления людей. Носить маски на улице не нужно.