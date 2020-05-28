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Источник Правда.Ру

Людям с заболеваниями легких нельзя постоянно носить маски

Здоровье

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что есть заболевания, при которых ношение медицинской маски может быть опасным, так как это приводит к трудностям с дыханием.

Людям, которые страдают обструктивной болезнью легких, не рекомендуется регулярно носить медицинские маски. Это может быть опасно и привести к трудностям с дыханием.

"В первую очередь речь идет пациентах с бронхоспазмом, с легкой степенью удушья. Этим людям и без маски может быть сложно дышать", — пояснил врач.

Также специалист сообщил, что особенно для них опасны многоразовые маски, так как они изготовлены из плотности ткани.

Стоит отметить, что по данным ВОЗ, хроническая обструктивная болезнь легких — это собирательный термин, а не конкретное заболевание.

Ранее заслуженный врач России Татьяна Кусайко сообщила, что медицинские маски нужно носить только в местах массового скопления людей. Носить маски на улице не нужно.

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Россиян предостерегли от работы на даче после самоизоляции

Здоровье

Врач Андрей Кабычкин рекомендует россиянам после того, как будет отменен режим самоизоляции, постепенно увеличивать физическую нагрузку.

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Московских врачей отправят на помощь регионам

Здоровье

Врачи и медперсонал из московских клиник отправят в регионы. Они будут помогать коллегам в борьбе с коронавирусом.

Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

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Депутат ГД: исследований по заболеваемости COVID среди курильщиков нет

Здоровье

Коронавирус агрессивнее воздействует на измененные органы. У курильщиков легкие изменены табаком, а именно на легкие в первую очередь "нападает" COVID-19.

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Драчёв может стать главным тренером сборной России по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Правление Союза биатлонистов России утвердило список тренеров национальной команды на сезон-2020/21. Главный тренер команды не был определён. Ранее на эту должность претендовал вице-президент СБР Валерий Польховский.

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Более 170 россиян скончались от коронавируса за сутки

Россия

Жертвами коронавируса в России за сутки стали 174 человека. С начала эпидемии их уже 4142 человека.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки в стране выявлено 8371 новый случай коронавируса. Медики отмечают, что у 42,5% пациентов не было внешних симптомов заболевания. Сутками ранее в России было 8338 новых заболевших, а летальных исходов — 161.

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