Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что есть заболевания, при которых ношение медицинской маски может быть опасным, так как это приводит к трудностям с дыханием.
Людям, которые страдают обструктивной болезнью легких, не рекомендуется регулярно носить медицинские маски. Это может быть опасно и привести к трудностям с дыханием.
"В первую очередь речь идет пациентах с бронхоспазмом, с легкой степенью удушья. Этим людям и без маски может быть сложно дышать", — пояснил врач.
Также специалист сообщил, что особенно для них опасны многоразовые маски, так как они изготовлены из плотности ткани.
Стоит отметить, что по данным ВОЗ, хроническая обструктивная болезнь легких — это собирательный термин, а не конкретное заболевание.
Ранее заслуженный врач России Татьяна Кусайко сообщила, что медицинские маски нужно носить только в местах массового скопления людей. Носить маски на улице не нужно.
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