Врач Андрей Кабычкин рекомендует россиянам после того, как будет отменен режим самоизоляции, постепенно увеличивать физическую нагрузку.
Не стоит сразу приступать к изнурительным тренировкам или работе на даче.
Это связано с тем, что из-за продолжительного карантина мышечный тонус у многих людей ослаб. Из-за резкого возврата к прежним физическим нагрузкам человек может получить травмы. Восстанавливать физическую форму нужно постепенно. Например, можно начать с ходьбы и дыхательных упражнений. Каждый день необходимо совершать хотя бы 8-10 тысяч шагов.
Доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Суворов рассказал, как в условиях самоизоляции поддерживать форму. Очень важно делать физические упражнения в течение 45 минут. Существует такое понятие, как "мышечная радость". После зарядки у человека меняется внутренний гормональный статус, его организм получает внутреннее удовольствие.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как не растолстеть во время самоизоляции.
Министерство финансов по распоряжению Михаила Мишустина перевело 100 миллиардов рублей 56 регионам, которые пострадали от коронавирусной пандемии.
"Средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", — уточнили в ведомстве.
С целью повышения уровня эпидемиологической безопасности в России разработали новую систему мгновенной дезинфекции, благодаря которой салоны скорой помощи будут дезинфицировать менее чем за одну минуту.
"В связи с высокой загруженностью в период пандемии службы скорой неотложной медицинской помощи нуждаются в оперативном проведении дезинфекции, и при этом обработка должна быть максимально эффективной. Нами разработана система аэрозольной дезинфекции, встраиваемая в автомобиль и управляемая удаленно с планшета для исключения контакта медицинского персонала с дезинфектантом", — сообщил основатель компании "АСКМ" Александр Шматков.
В качестве дезинфицирующего средства используется стабилизированный раствор диоксида хлора GreenDez. Он прекрасно справляется с различными вирусами и бактериями. Для человека данный раствор безопасен.
Средство активно воздействует на микроорганизмы. Кроме того, оно обладает щадящими свойствами по отношению к различным материалам.
Еще две недели в Хабаровском крае будет действовать режим самоизоляции. Его продлили до 10 июня.
Такое решение приняли краевые власти. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Ранее в регионе планировали отменить самоизоляцию с 1 июня.
Коронавирус агрессивнее воздействует на измененные органы. У курильщиков легкие изменены табаком, а именно на легкие в первую очередь "нападает" COVID-19.
Врачи и медперсонал из московских клиник отправят в регионы. Они будут помогать коллегам в борьбе с коронавирусом.
Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.