Россиян предостерегли от работы на даче после самоизоляции

Врач Андрей Кабычкин рекомендует россиянам после того, как будет отменен режим самоизоляции, постепенно увеличивать физическую нагрузку.

Не стоит сразу приступать к изнурительным тренировкам или работе на даче.

Физическую форму нужно восстанавливать постепенно

Это связано с тем, что из-за продолжительного карантина мышечный тонус у многих людей ослаб. Из-за резкого возврата к прежним физическим нагрузкам человек может получить травмы. Восстанавливать физическую форму нужно постепенно. Например, можно начать с ходьбы и дыхательных упражнений. Каждый день необходимо совершать хотя бы 8-10 тысяч шагов.

Доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Суворов рассказал, как в условиях самоизоляции поддерживать форму. Очень важно делать физические упражнения в течение 45 минут. Существует такое понятие, как "мышечная радость". После зарядки у человека меняется внутренний гормональный статус, его организм получает внутреннее удовольствие.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как не растолстеть во время самоизоляции.