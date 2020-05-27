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Источник Правда.Ру

В России машины скорой помощи будут дезинфицировать за минуту

Здоровье

С целью повышения уровня эпидемиологической безопасности в России разработали новую систему мгновенной дезинфекции, благодаря которой салоны скорой помощи будут дезинфицировать менее чем за одну минуту.

"В связи с высокой загруженностью в период пандемии службы скорой неотложной медицинской помощи нуждаются в оперативном проведении дезинфекции, и при этом, обработка должна быть максимально эффективной. Нами разработана система аэрозольной дезинфекции, встраиваемая в автомобиль и управляемая удаленно с планшета для исключения контакта медицинского персонала с дезинфектантом", — сообщил основатель компании "АСКМ" Александр Шматков.

В качестве дезинфицирующего средства используется стабилизированный раствор диоксида хлора GreenDez. Он прекрасно справляет с различными вирусами и бактериями. Для человека данный раствор безопасен.

Средство активно воздействует на микроорганизмы. Кроме того, оно обладает щадящими свойствами по отношению к различным материалам.

эпидемия коронавирус скорая помощь

В Красноярске осмотрят самолет после удара молнии

Россия » Сибирь » Красноярск

В красноярском аэропорту сообщили агентству РИА "Новости"об ожидании резервного борта авиакомпании "Волга-Днепр" для осмотра самолета, который приземлился после удара молнии.

"Посадка прошла успешно. Грузовое судно. Борт стоит, ждет техобслуживания. Летит борт, летят люди, которые будут его ремонтировать, вместе с запчастями, которые должны подойти самолету", — сказала собеседница агентства.

самолет аэропорт красноярск волга-днепр

Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии

Здоровье

Врач-пульмонолог, профессор Галина Игнатова рассказала о простых способах восстановить лёгкие после пневмонии.

Что нужно делать?

В первую очередь нужно регулярно делать дыхательную гимнастику и тренировать выдох.

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У курильщиков коронавирус чаще протекает в тяжелой форме

Здоровье

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что у курящих людей коронавирусная инфекция обычно протекает в более тяжелой форме, чем у других людей. Это связано с тем, что из-за курения ухудшается работа легких, поэтому организму сложнее справиться с заболеванием.

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Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков

Здоровье

В Санкт-Петербурге медработники клинической больницы № 122 отказываются от работы с пациентами, зараженными COVID-19. Из-за страха заразиться они перестали приходить на работу.

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Китай готов отреагировать на любые санкции

Мир » Азия » Дальний Восток

При любом вмешательстве в дела КНР власти Китая готовы принять ответные меры. Это касается в первую очередь заявлений по поводу Гонконга.

Напомним, что США угрожают Китаю санкциями, если КНР "захватит" Гонконг.

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