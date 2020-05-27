С целью повышения уровня эпидемиологической безопасности в России разработали новую систему мгновенной дезинфекции, благодаря которой салоны скорой помощи будут дезинфицировать менее чем за одну минуту.
"В связи с высокой загруженностью в период пандемии службы скорой неотложной медицинской помощи нуждаются в оперативном проведении дезинфекции, и при этом, обработка должна быть максимально эффективной. Нами разработана система аэрозольной дезинфекции, встраиваемая в автомобиль и управляемая удаленно с планшета для исключения контакта медицинского персонала с дезинфектантом", — сообщил основатель компании "АСКМ" Александр Шматков.
В качестве дезинфицирующего средства используется стабилизированный раствор диоксида хлора GreenDez. Он прекрасно справляет с различными вирусами и бактериями. Для человека данный раствор безопасен.
Средство активно воздействует на микроорганизмы. Кроме того, оно обладает щадящими свойствами по отношению к различным материалам.
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"Посадка прошла успешно. Грузовое судно. Борт стоит, ждет техобслуживания. Летит борт, летят люди, которые будут его ремонтировать, вместе с запчастями, которые должны подойти самолету", — сказала собеседница агентства.
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