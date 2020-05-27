У курильщиков коронавирус чаще протекает в тяжелой форме

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что у курящих людей коронавирусная инфекция обычно протекает в более тяжелой форме, чем у других людей. Это связано с тем, что из-за курения ухудшается работа легких, поэтому организму сложнее справиться с заболеванием.

"В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены", — пояснили в ведомстве.

Кроме того, из-за курения повышается риск заражения вирусом через рот.

ВОЗ также предупредила, что курение увеличивает риск протекания коронавируса в более тяжелой форме.

Коронавирус в России

На прошлой неделе российский президент Владимир Путин заявил о том, что в стране стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией. Но глава государства предупредил, что осенью в России возможна вторая волна эпидемии, и это необходимо учитывать при снятии ограничений.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пациенты с COVID-19 перестают быть заразными через 11 дней.