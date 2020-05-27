Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что у курящих людей коронавирусная инфекция обычно протекает в более тяжелой форме, чем у других людей. Это связано с тем, что из-за курения ухудшается работа легких, поэтому организму сложнее справиться с заболеванием.
"В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены", — пояснили в ведомстве.
Кроме того, из-за курения повышается риск заражения вирусом через рот.
ВОЗ также предупредила, что курение увеличивает риск протекания коронавируса в более тяжелой форме.
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