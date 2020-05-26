Коронавирус представляет наибольшую опасность для верхних дыхательных путей, поскольку недуг является пневмотропным вирусом.
Об этом рассказал доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
"В самых тяжелых случаях, когда ниже спускается воспалительный процесс, развивается воспаление легких, пневмония, что может повлечь за собой летальный исход. Тут все просто", — пояснил вирусолог.
Президент России Владимир Путин 26 мая провел совещание по борьбе с лесными пожарами и паводками. Глава государства был очень эмоциональным и когда говорил о ситуации в российских регионах не сдержался и швырнул ручку на стол.
Глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что с начала года зафиксировано 5 626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тысяч гектаров.
За прошедшие сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом.
Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Примечательно, что это один из минимальных показателей смертности за последний месяц. Последний раз 39 пациентов за сутки умерли 7 мая.
В течение одного-двух месяцев на территории России будет отменен масочный режим.
Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Нам придется соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке и обеззараживанию посуды и целый ряд других требований, которые нельзя забыть", — напомнила чиновница.
Коронавирус никуда не уйдет, поэтому людям нужно приспособиться к условиям "новой нормальности".
Такое мнение озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы уже говорили с вами и не один раз, что мы живем в условиях новой нормальности, и нам нужно привыкнуть и научиться жить в этих новых условиях. Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить, но мы уже многое умеем, многому научились, и вот за этот период мы научились жить с этим вирусом, сохраняя здоровье, предусмотрев и выполнив все меры безопасности", — пояснила Попова.
Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по Алтайскому краю задержали группу местных жителей, которая занималась браконьерским выловом стерляди, занесенной в Красную книгу.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.