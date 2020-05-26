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Источник Правда.Ру

Назван самый уязвимый орган для коронавируса

Здоровье » Здравоохранение

Коронавирус представляет наибольшую опасность для верхних дыхательных путей, поскольку недуг является пневмотропным вирусом.

Об этом рассказал доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

"В самых тяжелых случаях, когда ниже спускается воспалительный процесс, развивается воспаление легких, пневмония, что может повлечь за собой летальный исход. Тут все просто", — пояснил вирусолог.

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Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании

Политика » Власть » Кремль

Президент России Владимир Путин 26 мая провел совещание по борьбе с лесными пожарами и паводками. Глава государства был очень эмоциональным и когда говорил о ситуации в российских регионах не сдержался и швырнул ручку на стол.

Глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что с начала года зафиксировано 5 626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тысяч гектаров.

 

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За сутки в Москве 41 пациент скончался от коронавируса

Здоровье » Здравоохранение

За прошедшие сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом.

Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. 

Примечательно, что это один из минимальных показателей смертности за последний месяц. Последний раз 39 пациентов за сутки умерли 7 мая.

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Стало известно, когда в России отменят масочный режим

Здоровье » Здравоохранение

В течение одного-двух месяцев на территории России будет отменен масочный режим.

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Нам придется соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке и обеззараживанию посуды и целый ряд других требований, которые нельзя забыть", — напомнила чиновница.

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Попова: коронавирус не планирует уходить

Здоровье » Здравоохранение

Коронавирус никуда не уйдет, поэтому людям нужно приспособиться к условиям "новой нормальности".

Такое мнение озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы уже говорили с вами и не один раз, что мы живем в условиях новой нормальности, и нам нужно привыкнуть и научиться жить в этих новых условиях. Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить, но мы уже многое умеем, многому научились, и вот за этот период мы научились жить с этим вирусом, сохраняя здоровье, предусмотрев и выполнив все меры безопасности", — пояснила Попова.

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На Алтае задержали браконьеров за добычу краснокнижной стерляди

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по Алтайскому краю задержали группу местных жителей, которая занималась браконьерским выловом стерляди, занесенной в Красную книгу.

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