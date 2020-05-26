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Источник Правда.Ру

Стало известно, когда в России отменят масочный режим

Здоровье » Здравоохранение

В течение одного-двух месяцев на территории России будет отменен масочный режим.

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Нам придется соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке и обеззараживанию посуды и целый ряд других требований, которые нельзя забыть", — напомнила чиновница.

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Попова: коронавирус не планирует уходить

Здоровье » Здравоохранение

Коронавирус никуда не уйдет, поэтому людям нужно приспособиться к условиям "новой нормальности".

Такое мнение озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы уже говорили с вами и не один раз, что мы живем в условиях новой нормальности, и нам нужно привыкнуть и научиться жить в этих новых условиях. Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить, но мы уже многое умеем, многому научились, и вот за этот период мы научились жить с этим вирусом, сохраняя здоровье, предусмотрев и выполнив все меры безопасности", — пояснила Попова.

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За сутки в Москве 41 пациент скончался от коронавируса

Здоровье » Здравоохранение

За прошедшие сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом.

Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. 

Примечательно, что это один из минимальных показателей смертности за последний месяц. Последний раз 39 пациентов за сутки умерли 7 мая.

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В Наро-Фоминске мужчине предъявлено обвинение в убийстве сына

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.

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Саакашвили признал коррупцию на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Михаил Саакашвили планировал занять пост вице-премьера Украины. Ему в этом помешали "коррумпированные элиты".

Такое заявление сделал сам новоявленный глава исполнительного комитета реформ Украины.

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Вирусолог рассказал о бесполезности масок на улице

Здоровье » Здравоохранение

Ношение медицинских масок на улице не имеет никакого смысла. Такое мнение озвучил профессор кафедры вирусологии института физико-химической биологии МГУ Алексей Аграновский.

"Слишком замахнулись с этой мерой. Маски на улице абсолютно бесполезны, носить их нужно в закрытых пространствах. Например, в метро. Все мы впервые оказались в такой ситуации (пандемия коронавируса — прим. ред.), и люди на должностях могут перестараться. Нету наработок, опыта, поэтому меры принимаются с кондачка и часть из них идиотские", — пояснил профессор.

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