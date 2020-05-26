В течение одного-двух месяцев на территории России будет отменен масочный режим.
Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Нам придется соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке и обеззараживанию посуды и целый ряд других требований, которые нельзя забыть", — напомнила чиновница.
Коронавирус никуда не уйдет, поэтому людям нужно приспособиться к условиям "новой нормальности".
Такое мнение озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы уже говорили с вами и не один раз, что мы живем в условиях новой нормальности, и нам нужно привыкнуть и научиться жить в этих новых условиях. Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить, но мы уже многое умеем, многому научились, и вот за этот период мы научились жить с этим вирусом, сохраняя здоровье, предусмотрев и выполнив все меры безопасности", — пояснила Попова.
За прошедшие сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом.
Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Примечательно, что это один из минимальных показателей смертности за последний месяц. Последний раз 39 пациентов за сутки умерли 7 мая.
Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.
Михаил Саакашвили планировал занять пост вице-премьера Украины. Ему в этом помешали "коррумпированные элиты".
Такое заявление сделал сам новоявленный глава исполнительного комитета реформ Украины.
Ношение медицинских масок на улице не имеет никакого смысла. Такое мнение озвучил профессор кафедры вирусологии института физико-химической биологии МГУ Алексей Аграновский.
"Слишком замахнулись с этой мерой. Маски на улице абсолютно бесполезны, носить их нужно в закрытых пространствах. Например, в метро. Все мы впервые оказались в такой ситуации (пандемия коронавируса — прим. ред.), и люди на должностях могут перестараться. Нету наработок, опыта, поэтому меры принимаются с кондачка и часть из них идиотские", — пояснил профессор.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.