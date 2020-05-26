Плотный завтрак может способствовать борьбе с ожирением

Немецкие специалисты рассказали о правилах полезного завтрака, который позволит не чувствовать голод в течение дня, не переедать и поддерживать нормальный вес. В первую очередь завтрак должен быть плотным. Стоит отдать предпочтение медленным углеводам, так как они дольше усваиваются, поэтому человеку дольше остается сытым.

Какие продукты следует есть на завтрак?

На завтрак рекомендуется есть продукты, богатые клетчаткой и белком. Клетчатка заполнит желудок, а белки активизируют выработку дофамина ("гормона удовольствия"). Кроме того, они отбивают тягу к сладкому, в результате к концу дня человек съедает меньше калорий. На завтрак полезно употреблять творог, содержащий казеин.

Стоит отметить, российский хирург Лео Бокерия, наоборот, утверждает, что не нужно завтракать плотно.

"На самом деле, когда вы наелись досыта с утра, пищеварительная система начинает работать, как доменная печь. В итоге человеку хочется полежать, поспать", — сообщил он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правильный завтрак — залог хорошего настроения.