Немецкие специалисты рассказали о правилах полезного завтрака, который позволит не чувствовать голод в течение дня, не переедать и поддерживать нормальный вес. В первую очередь завтрак должен быть плотным. Стоит отдать предпочтение медленным углеводам, так как они дольше усваиваются, поэтому человеку дольше остается сытым.
На завтрак рекомендуется есть продукты, богатые клетчаткой и белком. Клетчатка заполнит желудок, а белки активизируют выработку дофамина ("гормона удовольствия"). Кроме того, они отбивают тягу к сладкому, в результате к концу дня человек съедает меньше калорий. На завтрак полезно употреблять творог, содержащий казеин.
Стоит отметить, российский хирург Лео Бокерия, наоборот, утверждает, что не нужно завтракать плотно.
"На самом деле, когда вы наелись досыта с утра, пищеварительная система начинает работать, как доменная печь. В итоге человеку хочется полежать, поспать", — сообщил он.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правильный завтрак — залог хорошего настроения.
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"Кроме того, вирус не может быть выделен или культивирован после 11 дня заболевания", — отметили сингапурские ученые.
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Кувшин украшен декоративными вставками в виде головы и шеи гуся. Кроме того, в нем был неизвестная жидкость, которую ученые планируют исследовать.
В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.
Гробница была найдена во время масштабной реконструкции, которая ведется в трущобах города Саньмэнься. В настоящее время здесь работают специалисты местного отделения Института культурных реликвий и археологии. Они исследуют территорию с целью поиска других гробниц.
Археолог Чжу Сяодун сообщил, что ученые уже нашли несколько ценных артефактов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов. Древние гробницы находятся в южной части Китая в городе Гуанчжоу.
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