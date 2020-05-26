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Источник Правда.Ру

Плотный завтрак может способствовать борьбе с ожирением

Здоровье

Немецкие специалисты рассказали о правилах полезного завтрака, который позволит не чувствовать голод в течение дня, не переедать и поддерживать нормальный вес. В первую очередь завтрак должен быть плотным. Стоит отдать предпочтение медленным углеводам, так как они дольше усваиваются, поэтому человеку дольше остается сытым.

Какие продукты следует есть на завтрак?

На завтрак рекомендуется есть продукты, богатые клетчаткой и белком. Клетчатка заполнит желудок, а белки активизируют выработку дофамина ("гормона удовольствия"). Кроме того, они отбивают тягу к сладкому, в результате к концу дня человек съедает меньше калорий. На завтрак полезно употреблять творог, содержащий казеин.

Стоит отметить, российский хирург Лео Бокерия, наоборот, утверждает, что не нужно завтракать плотно.

"На самом деле, когда вы наелись досыта с утра, пищеварительная система начинает работать, как доменная печь. В итоге человеку хочется полежать, поспать", — сообщил он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правильный завтрак — залог хорошего настроения.

ожирение продукты питания правильный завтрак

Доктор Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что пользоваться антибактериальным мылом каждый день вредно. По словам специалиста, свойства антибактериального мыла могут нанести ущерб здоровью человека.

александр мясников антибактериальное мыло

Ученые нашли место, описанное в библии как рай

Эврика » Открытия

Исследователи обнаружили место на Земле, где мог находится описанный в библии райский сад Эдем.

Ученые из Колорадского университета считают, что это место находилось возле Южной Африки в районе мыса Пиннакл-Пойнт. Сейчас оно затоплено и увидеть его красоты не получится. Археологические находи в этой области свидетельствуют о том, что люди могли здесь проживать более 170 миллионов лет назад во времена ледникового периода.

рай эдем ученые южная африка

Японские врачи спасли младенца с помощью пересадки стволовых клеток

Здоровье

Японские врачи провели первую в мире операцию, в результате которой с помощью стволовых клеток удалось спасти печень новорожденного ребенка.

У ребенка была редкая генетическая патология

Из-за данной патологии в крови малыша накапливался аммиак. Ребенка могла спасти пересадка печени, но из-за возраста пациента проводить трансплантацию было слишком опасно. Нужно было, чтобы вес маленького пациента достигнет хотя бы 6 кг. Но ждать возможности не было.

япония младенец стволовые клетки хирургическая операция

Пациенты с COVID-19 перестают быть заразными через 11 дней

Здоровье

Ученые из Сингапура заявили, что люди, зараженные COVID-19, перестают быть заразными для окружающих через 11 дней после начала заболевания.

По словам специалистов, при этом тест на коронавирус может показать положительный результат. Это говорит о том, что коронавирусная инфекция еще есть в организме, но уже не активна.

"Кроме того, вирус не может быть выделен или культивирован после 11 дня заболевания", — отметили сингапурские ученые.

Заразиться коронавирусом можно за два дня до того, как у носителя инфекции появятся симптомы.  Риск распространения инфекции начинает снижаться через 7-10 дней, а потом исчезает.

Исследование сингапурских специалистов поможет установить, когда необходимо выписывать пациентов из больницы. На данный момент их выписывают на основании результатов теста, а продолжительное нахождение пациентов на лечении создает дополнительную нагрузку на медиков и медицинские учреждения.

covid-19 коронавирус

В Китае найден древний кувшин с неизвестной жидкостью

Наука

Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции  Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин.

Кувшин украшен декоративными вставками в виде головы и шеи гуся. Кроме того, в нем был неизвестная жидкость, которую ученые планируют исследовать.

В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.

Гробница была найдена во время масштабной реконструкции, которая ведется в трущобах города Саньмэнься. В настоящее время здесь работают специалисты местного отделения Института культурных реликвий и археологии. Они исследуют территорию с целью поиска других гробниц.

Археолог Чжу Сяодун сообщил, что ученые уже нашли несколько ценных артефактов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов. Древние гробницы находятся в южной части Китая в городе Гуанчжоу. 

китай кувшин гробница исследование археологические находки
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