Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что пользоваться антибактериальным мылом каждый день вредно. По словам специалиста, свойства антибактериального мыла могут нанести ущерб здоровью человека.
"Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу. Почему? Потому что считается, что антибактериальное мыло увеличивает резистентность к антибиотикам", — пояснил он.
Также врач отметил, что в антибактериальном мыле содержатся "те или иные антибиотики, убивающие бактерии".
Врач отметил, что антибактериальным мылом следует пользоваться только в определенных случаях и особым категориям больных. Для ежедневного применения вполне достаточно обычного мыла. На поверхности мыла также сохраняются вирусы и микробы. В квартирах, где большое количество жильцов, доктор Мясников рекомендует использовать жидкое мыло, чтобы уменьшить риск заражения.
Ранее доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи.
Еще 2830 человек заболели коронавирусом в Москве. Положительные тесты они получили за минувшие сутки.
Как сообщает оперативный штаб, около 85% новых инфицированных в столице младше 65 лет:
Врач-невролог рассказал, как кофе влияет на головную боль. По его словам, бодрящий напиток можно пить далеко не всем.
Он поможет, если у человека низкое артериальное давление. Выпив чашку кофе, сразу чувствуется улучшение, головная боль уходит. Однако если у человека повышенное давление, то кофе может только навредить. Голова будет болеть еще сильнее.
Точно поможет в этой ситуации перец чили. По словам эксперта, в нем содержится много касаицина. Чем больше в вашем блюде будет перца, тем меньше будет болеть голова. Просто рецепторы, которые отвечают за сигнал боли, будут работать на «другом направлении»: они переключатся на сильное жжение во рту.
Еще одно популярное у россиян средство – стопка коньяка. Да, головная больше после нее действительно ослабевает. Правда, на очень непродолжительное время. Алкоголь расслабляет сосуды, но те быстро возвращаются в привычное состояние.
Ученые из Сингапура заявили, что люди, зараженные COVID-19, перестают быть заразными для окружающих через 11 дней после начала заболевания.
По словам специалистов, при этом тест на коронавирус может показать положительный результат. Это говорит о том, что коронавирусная инфекция еще есть в организме, но уже не активна.
"Кроме того, вирус не может быть выделен или культивирован после 11 дня заболевания", — отметили сингапурские ученые.
Заразиться коронавирусом можно за два дня до того, как у носителя инфекции появятся симптомы. Риск распространения инфекции начинает снижает снижаться через 7-10 дней, а потом исчезает.
Исследование сингапурских специалистов поможет установить, когда необходимо выписывать пациентов из больницы. На данный момент пациентов выписывают на основании результатов теста, а продолжительное нахождение пациентов на лечении создает дополнительную нагрузку на медиков и медицинские учреждения.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся после десяти лет брака. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в российсском сегменте соцсетей.
Многие знаменитости решили поддержать Агату. Среди них был и Дмитрий Нагиев, который сам пережил развод десять лет назад.
"Узнав, что мы с Пашей разводимся, он сказал: "Развод продлевает жизнь!" Я его слова запомнила", — рассказала Муцениеце.
Японские врачи провели первую в мире операцию, в результате которой с помощью стволовых клеток удалось спасти печень новорожденного ребенка.
Из-за данной патологии в крови малыша накапливался аммиак. Ребенка могла спасти пересадка печени, но из-за возраста пациента проводить трансплантацию было слишком опасно. Нужно было, чтобы вес маленького пациента достигнет хотя бы 6 кг. Но ждать возможности не было.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.