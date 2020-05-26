Доктор Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что пользоваться антибактериальным мылом каждый день вредно. По словам специалиста, свойства антибактериального мыла могут нанести ущерб здоровью человека.

Антибактериальное мыло повышает резистентность к антибиотикам

"Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу. Почему? Потому что считается, что антибактериальное мыло увеличивает резистентность к антибиотикам", — пояснил он.

Также врач отметил, что в антибактериальном мыле содержатся "те или иные антибиотики, убивающие бактерии".

Врач отметил, что антибактериальным мылом следует пользоваться только в определенных случаях и особым категориям больных. Для ежедневного применения вполне достаточно обычного мыла. На поверхности мыла также сохраняются вирусы и микробы. В квартирах, где большое количество жильцов, доктор Мясников рекомендует использовать жидкое мыло, чтобы уменьшить риск заражения.

Ранее доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи.