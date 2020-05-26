Японские врачи провели первую в мире операцию, в результате которой с помощью стволовых клеток удалось спасти печень новорожденного ребенка.
Из-за данной патологии в крови малыша накапливался аммиак. Ребенка могла спасти пересадка печени, но из-за возраста пациента проводить трансплантацию было слишком опасно. Нужно было, чтобы вес маленького пациента достигнет хотя бы 6 кг. Но ждать возможности не было.
Японские медики использовали эмбриональные стволовые клетки, чтобы вырастить из них гепатоциты — клетки печени — и пересадили их ребенку. На шестой день жизни в воротную вену печени ему ввели 190 миллионов гепатоцитов.
Спустя девять дней малыша перевели из реанимации в обычную палату, а через два месяца ребенка выписали домой. Перед выпиской у ребенка взяли анализы, которые показали, что концентрация аммиака в крови ребенка была в пределах нормы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японские врачи впервые пересадили клетки сердца человеку.
В заседаниях правительства Армении не смогут участвовать депутаты, которые явятся без защитных масок. Такое решение принял спикер парламента.
Он оставил за собой право удалить нарушителей масочного режима из зала заседаний.
Врач-невролог рассказал, как кофе влияет на головную боль. По его словам, бодрящий напиток можно пить далеко не всем.
Он поможет, если у человека низкое артериальное давление. Выпив чашку кофе, сразу чувствуется улучшение, головная боль уходит. Однако если у человека повышенное давление, то кофе может только навредить. Голова будет болеть еще сильнее.
Точно поможет в этой ситуации перец чили. По словам эксперта, в нем содержится много касаицина. Чем больше в вашем блюде будет перца, тем меньше будет болеть голова. Просто рецепторы, которые отвечают за сигнал боли, будут работать на «другом направлении»: они переключатся на сильное жжение во рту.
Еще одно популярное у россиян средство – стопка коньяка. Да, головная больше после нее действительно ослабевает. Правда, на очень непродолжительное время. Алкоголь расслабляет сосуды, но те быстро возвращаются в привычное состояние.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся после десяти лет брака. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в российсском сегменте соцсетей.
Многие знаменитости решили поддержать Агату. Среди них был и Дмитрий Нагиев, который сам пережил развод десять лет назад.
"Узнав, что мы с Пашей разводимся, он сказал: «Развод продлевает жизнь!» Я его слова запомнила", - рассказала Муцениеце.
Ученые из Сингапура заявили, что люди, зараженные COVID-19, перестают быть заразными для окружающих через 11 дней после начала заболевания.
По словам специалистов, при этом тест на коронавирус может показать положительный результат. Это говорит о том, что коронавирусная инфекция еще есть в организме, но уже не активна.
"Кроме того, вирус не может быть выделен или культивирован после 11 дня заболевания", — отметили сингапурские ученые.
Заразиться коронавирусом можно за два дня до того, как у носителя инфекции появятся симптомы. Риск распространения инфекции начинает снижает снижаться через 7-10 дней, а потом исчезает.
Исследование сингапурских специалистов поможет установить, когда необходимо выписывать пациентов из больницы. На данный момент пациентов выписывают на основании результатов теста, а продолжительное нахождение пациентов на лечении создает дополнительную нагрузку на медиков и медицинские учреждения.
Дети в возрасте до двух лет не должны носить маски, потому что они могут затруднить дыхание и увеличить риск удушения.
Об этом заявила группа японских медиков, выпустившая срочное обращение к родителям после снятия в стране карантина по коронавирусу.
"Маски могут затруднять дыхание, потому что у младенцев узкие дыхательные пути. Ношение маски увеличивает нагрузку на их сердца. А еще повышает риск теплового удара для младенцев", — написано на сайте ассоциации педиатров Японии.
Как отмечается в сообщении, в стране
"до настоящего времени было зарегистрировано очень мало серьезных случаев заболевания детей коронавирусом. Большинство из них заразились от членов семьи, почти не было случаев заболевания в школах или детских учреждениях".
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.