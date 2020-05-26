Японские врачи спасли младенца с помощью пересадки стволовых клеток

Японские врачи провели первую в мире операцию, в результате которой с помощью стволовых клеток удалось спасти печень новорожденного ребенка.

У ребенка была редкая генетическая патология

Из-за данной патологии в крови малыша накапливался аммиак. Ребенка могла спасти пересадка печени, но из-за возраста пациента проводить трансплантацию было слишком опасно. Нужно было, чтобы вес маленького пациента достигнет хотя бы 6 кг. Но ждать возможности не было.

Японские медики использовали эмбриональные стволовые клетки, чтобы вырастить из них гепатоциты — клетки печени — и пересадили их ребенку. На шестой день жизни в воротную вену печени ему ввели 190 миллионов гепатоцитов.

Спустя девять дней малыша перевели из реанимации в обычную палату, а через два месяца ребенка выписали домой. Перед выпиской у ребенка взяли анализы, которые показали, что концентрация аммиака в крови ребенка была в пределах нормы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японские врачи впервые пересадили клетки сердца человеку.