Пациенты с COVID-19 перестают быть заразными через 11 дней

Ученые из Сингапура заявили, что люди, зараженные COVID-19, перестают быть заразными для окружающих через 11 дней после начала заболевания.

По словам специалистов, при этом тест на коронавирус может показать положительный результат. Это говорит о том, что коронавирусная инфекция еще есть в организме, но уже не активна.

"Кроме того, вирус не может быть выделен или культивирован после 11 дня заболевания", — отметили сингапурские ученые.

Заразиться коронавирусом можно за два дня до того, как у носителя инфекции появятся симптомы. Риск распространения инфекции начинает снижает снижаться через 7-10 дней, а потом исчезает.

Исследование сингапурских специалистов поможет установить, когда необходимо выписывать пациентов из больницы. На данный момент пациентов выписывают на основании результатов теста, а продолжительное нахождение пациентов на лечении создает дополнительную нагрузку на медиков и медицинские учреждения.