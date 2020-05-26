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Источник Правда.Ру

Перец чили – отличное средство от головной боли

Здоровье

Врач-невролог рассказал, как кофе влияет на головную боль. По его словам, бодрящий напиток можно пить далеко не всем.
 
Он поможет, если у человека низкое артериальное давление. Выпив чашку кофе, сразу чувствуется улучшение, головная боль уходит. Однако если у человека повышенное давление, то кофе может только навредить. Голова будет болеть еще сильнее.
 
Точно поможет в этой ситуации перец чили. По словам эксперта, в нем содержится много касаицина. Чем больше в вашем блюде будет перца, тем меньше будет болеть голова. Просто рецепторы, которые отвечают за сигнал боли, будут работать на «другом направлении»: они переключатся на сильное жжение во рту.
 
Еще одно популярное у россиян средство – стопка коньяка. Да, головная больше после нее действительно ослабевает. Правда, на очень непродолжительное время. Алкоголь расслабляет сосуды, но те быстро возвращаются в привычное состояние.
 

Ранее «Правда.Ру» писала, как Кейтд Миддлтон удается сохранять прекрасную фигуру даже после рождения детей. Оказалось, она полностью исключила из своего рациона сахар.

кофе врач коньяк невролог продукты перец чили

Японские врачи: маски вредны для детей до двух лет

Здоровье

Дети в возрасте до двух лет не должны носить маски, потому что они могут затруднить дыхание и увеличить риск удушения.

Об этом заявила группа японских медиков, выпустившая срочное обращение к родителям после снятия в стране карантина по коронавирусу.

"Маски могут затруднять дыхание, потому что у младенцев узкие дыхательные пути. Ношение маски увеличивает нагрузку на их сердца. А еще повышает риск теплового удара для младенцев", — написано на сайте ассоциации педиатров Японии.

Как отмечается в сообщении, в стране

"до настоящего времени было зарегистрировано очень мало серьезных случаев заболевания детей коронавирусом. Большинство из них заразились от членов семьи, почти не было случаев заболевания в школах или детских учреждениях".

дети маски япония педиатры младенцы коронавирус

ВОЗ запретила использовать гидроксихлорохин для профилактики COVID-19

Здоровье

Испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохина в качестве возможного средства лечения коронавируса были приостановлены из-за опасений безопасности.

воз запретила гидроксихлорохин

ВОЗ предупреждает о втором пике пандемии там, где все налаживается

Здоровье

Страны, где коронавирусные инфекции снижаются, все еще могут столкнуться с "немедленным вторым пиком", если слишком поспешно снимут ограничительные меры.

воз майк райан ограничения вторая волна пандемии

Петросян утешил свою молодую жену золотым кольцом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Евгений Петросян почти перестал скрывать свои отношения с новой женой Татьяной Брухуновой, которая ранее была его помощницей. Юморист впервые опубликовал в своем Instagram фотографию с женой.

Это событие не могла не прокомментировать бывшая супруга Петросяна — Елена Степаненко.

"А уж после 74 лет как мужчин тянет к марамойкам!" — сказала Степаненко в разговоре с Николаем Цискаридзе.

Спустя несколько дней Брухунова продемонстрировала своим подписчикам новое золотое украшение. Поклонники пары предположили, что муж так решил отвлечь свою супругу от высказываний Степаненко.

кольцо украшение елена степаненко евгений петросян татьяна брухунова

Урок на всю жизнь: укус Черной вдовы не делает человека пауком

Интересные Новости

Трое мальчишек 8, 10 и 12 лет были госпитализированы в Боливии после укуса паука Черная вдова.

Как братья сами рассказали, паука они увидели, когда пасли коз неподалеку от деревни. 

укус боливия паук черная вдова
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