Перец чили – отличное средство от головной боли

Врач-невролог рассказал, как кофе влияет на головную боль. По его словам, бодрящий напиток можно пить далеко не всем.



Он поможет, если у человека низкое артериальное давление. Выпив чашку кофе, сразу чувствуется улучшение, головная боль уходит. Однако если у человека повышенное давление, то кофе может только навредить. Голова будет болеть еще сильнее.



Точно поможет в этой ситуации перец чили. По словам эксперта, в нем содержится много касаицина. Чем больше в вашем блюде будет перца, тем меньше будет болеть голова. Просто рецепторы, которые отвечают за сигнал боли, будут работать на «другом направлении»: они переключатся на сильное жжение во рту.



Еще одно популярное у россиян средство – стопка коньяка. Да, головная больше после нее действительно ослабевает. Правда, на очень непродолжительное время. Алкоголь расслабляет сосуды, но те быстро возвращаются в привычное состояние.



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