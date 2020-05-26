Врач-невролог рассказал, как кофе влияет на головную боль. По его словам, бодрящий напиток можно пить далеко не всем.
Он поможет, если у человека низкое артериальное давление. Выпив чашку кофе, сразу чувствуется улучшение, головная боль уходит. Однако если у человека повышенное давление, то кофе может только навредить. Голова будет болеть еще сильнее.
Точно поможет в этой ситуации перец чили. По словам эксперта, в нем содержится много касаицина. Чем больше в вашем блюде будет перца, тем меньше будет болеть голова. Просто рецепторы, которые отвечают за сигнал боли, будут работать на «другом направлении»: они переключатся на сильное жжение во рту.
Еще одно популярное у россиян средство – стопка коньяка. Да, головная больше после нее действительно ослабевает. Правда, на очень непродолжительное время. Алкоголь расслабляет сосуды, но те быстро возвращаются в привычное состояние.
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Дети в возрасте до двух лет не должны носить маски, потому что они могут затруднить дыхание и увеличить риск удушения.
Об этом заявила группа японских медиков, выпустившая срочное обращение к родителям после снятия в стране карантина по коронавирусу.
"Маски могут затруднять дыхание, потому что у младенцев узкие дыхательные пути. Ношение маски увеличивает нагрузку на их сердца. А еще повышает риск теплового удара для младенцев", — написано на сайте ассоциации педиатров Японии.
Как отмечается в сообщении, в стране
"до настоящего времени было зарегистрировано очень мало серьезных случаев заболевания детей коронавирусом. Большинство из них заразились от членов семьи, почти не было случаев заболевания в школах или детских учреждениях".
Испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохина в качестве возможного средства лечения коронавируса были приостановлены из-за опасений безопасности.
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