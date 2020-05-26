ВОЗ предупреждает о втором пике пандемии там, где все налаживается

Страны, где коронавирусные инфекции снижаются, все еще могут столкнуться с "немедленным вторым пиком", если слишком поспешно снимут ограничительные меры.

С таким предупреждением выступили эксперты ВОЗ.

"Мир все еще находится в середине первой волны вспышки коронавируса, - сказал глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан на онлайн-брифинге, - и хотя случаи фиксирования новых заболевших сокращаются во многих странах, они все еще увеличиваются в Центральной и Южной Америке, Южной Азии и Африке. Напомню, что эпидемии часто приходят волнами. То есть все еще может вернуться позже в этом году в тех местах, где первая волна спала. Существует также вероятность того, что темпы распространения инфекции могут вновь увеличиться, причем более быстрыми темпами, если меры по прекращению первой волны будут приняты слишком рано".

Что такое "вторая волна"

Как пояснил доктор Брайан, "когда мы говорим о второй волне пандемии, мы имеем в виду повторную вспышку через несколько месяцев":

"Но мы должны осознавать тот факт, что болезнь может выскочить в любое время. То, что сейчас она отступает, не повод расслабляться. Это всего лишь передышка. У нас есть несколько месяцев, чтобы подготовиться ко второй волне".

Как надо готовиться

Воз рекомендовала всем странам

"продолжать вводить в действие меры в области общественного здравоохранения и социальной защиты, меры по надзору, по тестированию и всеобъемлющую стратегию".

Если говорить проще, то отмены ограничений, введенных из-за пандемии - полной отмены - ждать не стоит. Послабления - будут. Но и только.