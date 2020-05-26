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Источник Правда.Ру

ВОЗ предупреждает о втором пике пандемии там, где все налаживается

Здоровье

Страны, где коронавирусные инфекции снижаются, все еще могут столкнуться с "немедленным вторым пиком", если слишком поспешно снимут ограничительные меры.

С таким предупреждением выступили эксперты ВОЗ.

"Мир все еще находится в середине первой волны вспышки коронавируса, - сказал глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан на онлайн-брифинге, - и хотя случаи фиксирования новых заболевших сокращаются во многих странах, они все еще увеличиваются в Центральной и Южной Америке, Южной Азии и Африке. Напомню, что эпидемии часто приходят волнами. То есть все еще может вернуться позже в этом году в тех местах, где первая волна спала. Существует также вероятность того, что темпы распространения инфекции могут вновь увеличиться, причем более быстрыми темпами, если меры по прекращению первой волны будут приняты слишком рано".

Что такое "вторая волна"

Как пояснил доктор Брайан, "когда мы говорим о второй волне пандемии,   мы имеем в виду повторную вспышку через несколько месяцев":

"Но мы должны осознавать тот факт, что болезнь может выскочить в любое время. То, что сейчас она отступает, не повод расслабляться. Это всего лишь передышка. У нас есть несколько месяцев, чтобы подготовиться ко второй волне".

Как надо готовиться

Воз рекомендовала всем странам

"продолжать вводить в действие меры в области общественного здравоохранения и социальной защиты, меры по надзору, по тестированию и всеобъемлющую стратегию". 

Если говорить проще, то отмены ограничений, введенных из-за пандемии - полной отмены - ждать не стоит. Послабления - будут. Но и только.

воз майк райан ограничения вторая волна пандемии

Запрет на импорт топлива в Россию лишил Белоруссию части доходов

Экономика » Сырье

До октября 2020 года Россия не будет импортировать некоторые виды топлива. 

Соответствующее постановление подписано премьером страны Михаилом Мишустиным еще 22 мая.

белоруссия михаил мишустин запрет на импорт бензина

Специальные маски "с прозрачным ртом" разработаны для глухих

Мир

Медицинские маски, которые все люди обязаны носить, чтобы защищать себя и окружающих от заражения коронавирусом, стали частью повседневной жизни.

Независимо от того, как лично каждый относится к необходимости следовать правилу, установленному эпидемиологами и санитарными врачами - требование это обязательное. Но есть категория людей,которым маски не просто доставляют неудобство, а реально мешают жить.

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ВОЗ запретила использовать гидроксихлорохин для профилактики COVID-19

Здоровье

Испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохина в качестве возможного средства лечения коронавируса были приостановлены из-за опасений безопасности.

воз запретила гидроксихлорохин

Фонд ОМС определил стоимость теста на иммунитет к коронавирусу

Здоровье

Тест на иммунитет к коронавирусу можно будет пройти в рамках программы ОМС. Его стоимость, как подсчитали в московском городском фонде обязательного медстрахования — 165,28 рублей.

covid инвитро полис омс иммунитет коронавирус тестирование на антитела

Эффективен ли фитнес в борьбе с болезнью Альцгеймера?

Здоровье

Американские специалисты из медицинского центра Университета Техаса пришли к выводу, что регулярные физические упражнения могут быть эффективным способом борьбы с болезнью Альцгеймера. Данный вывод прокомментировала врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней Галина Владимировна Калмыкова.

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Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.

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