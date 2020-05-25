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Источник Правда.Ру

Фонд ОМС определил стоимость теста на иммунитет к коронавирусу

Здоровье

Тест на иммунитет к коронавирусу можно будет пройти в рамках программы ОМС. Его стоимость, как подсчитали в московском городском фонде обязательного медстрахования — 165,28 рублей.

Проводится тестирование методом иммунохемилюминесцентного анализа.

По данным Фонда, с 15 мая 2020 года в Москве тестирование прошли порядка 50 тысяч человек. Антитела к коронавирусу обнаружены у 12,5% из них.

В ближайшее время планируют провести 6 млн исследований, что обойдется в 991,7 млн рублей. Сейчас в столице провериться на антитела к COVID-19 могут все желающие.

"Тем жителям Москвы, у кого выявлено наличие иммуноглобулинов G — это те самые антитела к коронавирусу — самоизоляция не требуется. Однако, это показывает, что человек перенес инфекцию. Вполне возможно, что в скрытой форме. И есть риск, что вирус в организме может еще какое-то время присутствовать", — рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

А что с тестирование в регионах?

Пока москвичей тестируют по полису ОМС, жители российских регионов проверяют (по желанию) иммунитет "за свой счет":

  • услугу оказывает холдинг "Инвитро".

Стоит анализ 950 - 1,4 тысячи рублей.

По данным "Инвитро", проведено 40 тысяч процедур. Антитела обнаружены у 14% обследованных.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее объявила, что, начиная с 20-х чисел июня, запланировано  проведение популяционного исследования среди всех жителей России.

Оно охватит полпроцента населения. Это примерно 700 тысяч человек.

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У испытавших на себе вакцину от COVID-19 ученых выявлены антитела

Эврика » Изобретения

Ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса, добровольно испытали ее на себе.

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Диетолог объяснила, для кого творог и кефир могут быть опасны

Здоровье

Не всем известно, что существуют определенные нормы употребления таких продуктов, как творог и кефир. Некоторые людям данные продукты противопоказаны.

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Эффективен ли фитнес в борьбе с болезнью Альцгеймера?

Здоровье

Американские специалисты из медицинского центра Университета Техаса пришли к выводу, что регулярные физические упражнения могут быть эффективным способом борьбы с болезнью Альцгеймера. Данный вывод прокомментировала врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней Галина Владимировна Калмыкова.

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Внутренний туризм в России начнет оживать с 1 июня

Общество

Правительство России готово начать снимать изоляционные ограничения, введенные из-за коронавируса: с 1 июня начнется поэтапное открытие туристического сезона.

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Проблемы с кожей могут говорить о высоком уровне сахара в крови

Здоровье

Врачи из США провели исследование, в результате которого им удалось доказать, что проблемы с кожей могут говорить о серьезных сбоях в работе организма.

Медики работали с людьми, у которых диагностирован сахарный диабет. В результате выяснилось, что одним из признаков развития диабета является ксероз.

Что такое ксероз?

Ксероз проявляется сухостью кожи, она становится грубой и начинает шелушиться. Из-за диабета на локтях, ступнях и других частях тела образуются трещины.

Врачи связывают это с тем, что высокий уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.

Люди с диабетом редко обращают внимание на кожные заболевания, которые могут говорить о развитии осложнений.

"Чрезмерная сухость кожи может привести к появлению синдрома диабетической стопы, который является одним из самых тяжелых осложнений при сахарном диабете", — сообщили специалисты.

Ранее врачи назвали ранний признак сахарного диабета.

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