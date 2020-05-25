Тест на иммунитет к коронавирусу можно будет пройти в рамках программы ОМС. Его стоимость, как подсчитали в московском городском фонде обязательного медстрахования — 165,28 рублей.
Проводится тестирование методом иммунохемилюминесцентного анализа.
По данным Фонда, с 15 мая 2020 года в Москве тестирование прошли порядка 50 тысяч человек. Антитела к коронавирусу обнаружены у 12,5% из них.
В ближайшее время планируют провести 6 млн исследований, что обойдется в 991,7 млн рублей. Сейчас в столице провериться на антитела к COVID-19 могут все желающие.
"Тем жителям Москвы, у кого выявлено наличие иммуноглобулинов G — это те самые антитела к коронавирусу — самоизоляция не требуется. Однако, это показывает, что человек перенес инфекцию. Вполне возможно, что в скрытой форме. И есть риск, что вирус в организме может еще какое-то время присутствовать", — рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.
Пока москвичей тестируют по полису ОМС, жители российских регионов проверяют (по желанию) иммунитет "за свой счет":
Стоит анализ 950 - 1,4 тысячи рублей.
По данным "Инвитро", проведено 40 тысяч процедур. Антитела обнаружены у 14% обследованных.
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Оно охватит полпроцента населения. Это примерно 700 тысяч человек.
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Врачи связывают это с тем, что высокий уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Люди с диабетом редко обращают внимание на кожные заболевания, которые могут говорить о развитии осложнений.
"Чрезмерная сухость кожи может привести к появлению синдрома диабетической стопы, который является одним из самых тяжелых осложнений при сахарном диабете", — сообщили специалисты.
Ранее врачи назвали ранний признак сахарного диабета.
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