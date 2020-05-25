Фонд ОМС определил стоимость теста на иммунитет к коронавирусу

Тест на иммунитет к коронавирусу можно будет пройти в рамках программы ОМС. Его стоимость, как подсчитали в московском городском фонде обязательного медстрахования — 165,28 рублей.

Проводится тестирование методом иммунохемилюминесцентного анализа.

По данным Фонда, с 15 мая 2020 года в Москве тестирование прошли порядка 50 тысяч человек. Антитела к коронавирусу обнаружены у 12,5% из них.

В ближайшее время планируют провести 6 млн исследований, что обойдется в 991,7 млн рублей. Сейчас в столице провериться на антитела к COVID-19 могут все желающие.

"Тем жителям Москвы, у кого выявлено наличие иммуноглобулинов G — это те самые антитела к коронавирусу — самоизоляция не требуется. Однако, это показывает, что человек перенес инфекцию. Вполне возможно, что в скрытой форме. И есть риск, что вирус в организме может еще какое-то время присутствовать", — рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

А что с тестирование в регионах?

Пока москвичей тестируют по полису ОМС, жители российских регионов проверяют (по желанию) иммунитет "за свой счет":

услугу оказывает холдинг "Инвитро".

Стоит анализ 950 - 1,4 тысячи рублей.

По данным "Инвитро", проведено 40 тысяч процедур. Антитела обнаружены у 14% обследованных.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее объявила, что, начиная с 20-х чисел июня, запланировано проведение популяционного исследования среди всех жителей России.

Оно охватит полпроцента населения. Это примерно 700 тысяч человек.