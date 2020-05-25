Коронавирус никуда не уйдет, поэтому людям нужно приспособиться к условиям "новой нормальности".
Такое мнение озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы уже говорили с вами и не один раз, что мы живем в условиях новой нормальности, и нам нужно привыкнуть и научиться жить в этих новых условиях. Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить, но мы уже многое умеем, многому научились, и вот за этот период мы научились жить с этим вирусом, сохраняя здоровье, предусмотрев и выполнив все меры безопасности", — пояснила Попова.
За прошедшие сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом.
Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Примечательно, что это один из минимальных показателей смертности за последний месяц. Последний раз 39 пациентов за сутки умерли 7 мая.
За прошедшие сутки в России от коронавируса нового типа вылечились 5363 человек.
Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Общее количество вылечившихся по состоянию на 24 мая составляет 113299 человек.
Десантно-штурмовой батальон Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ под командованием гвардии подполковника Алексея Нечеса включен в книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации.
Глава МИД Китая Ван И в ходе встречи ННК в Пекине обвинил представителей отдельных политических сил США в том, что они добиваются того, чтобы некоторые страны начали "холодную войну", сообщает Bloomberg.
Ношение медицинских масок на улице не имеет никакого смысла. Такое мнение озвучил профессор кафедры вирусологии института физико-химической биологии МГУ Алексей Аграновский.
"Слишком замахнулись с этой мерой. Маски на улице абсолютно бесполезны, носить их нужно в закрытых пространствах. Например, в метро. Все мы впервые оказались в такой ситуации (пандемия коронавируса — прим. ред.), и люди на должностях могут перестараться. Нету наработок, опыта, поэтому меры принимаются с кондачка и часть из них идиотские", — пояснил профессор.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.