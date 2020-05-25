Коронавирус никуда не уйдет, поэтому людям нужно приспособиться к условиям "новой нормальности".

Такое мнение озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы уже говорили с вами и не один раз, что мы живем в условиях новой нормальности, и нам нужно привыкнуть и научиться жить в этих новых условиях. Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить, но мы уже многое умеем, многому научились, и вот за этот период мы научились жить с этим вирусом, сохраняя здоровье, предусмотрев и выполнив все меры безопасности", — пояснила Попова.