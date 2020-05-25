Диетолог объяснила, для кого творог и кефир могут быть опасны

Не всем известно, что существуют определенные нормы употребления таких продуктов, как творог и кефир. Некоторые людям данные продукты противопоказаны.

Врач-диетолог Светлана Соломеина рассказала о пользе кефира, а также о том, кому не рекомендуется употреблять этот продукт.

Чем полезен кефир?

В первую очередь кефир полезен тем, что содержит большое количество витаминов. Так, в одном стакане — 250 миллиграммов кальция, а это четверть от суточной нормы.

В кефире содержатся витамины группы А, С и В, поэтому данный продукт очень полезен для укрепления волос, а также для иммунитета.

Кому не рекомендуется употреблять кефир?

В кефире содержатся аллергены, поэтому людям с аллергией его употреблять не стоит. Маленьким детям можно давать более 100 миллилитров кефира в день.

А вот людям с повышенной кислотностью желудочного сока, а также тем, у кого есть язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, лучше отказаться от употребления данного продукта.

Здоровым людям рекомендуется употреблять до двух стаканов кефира в сутки, чтобы не допустить возникновение изжоги.

Ранее "Правда.Ру" писала о популярных мифах о молочных продуктах.