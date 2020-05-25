Проблемы с кожей могут говорить о высоком уровне сахаре в крови

Врачи из США провели исследование, в результате которого им удалось доказать, что проблемы с кожей могут говорить о серьезных сбоях в работе организма.

Медики работали с людьми, у которых диагностирован сахарный диабет. В результате выяснилось, что одним из признаков развития диабета является ксероз.

Что такое ксероз?

Ксероз проявляется сухостью кожи, она становится грубой и начинает шелушиться. Из-за диабета на локтях, ступнях и других частях тела образуются трещины.

Врачи связывают это с тем, что высокий уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.

Люди с диабетом редко обращают внимание на кожные заболевания, которые могут говорить о развитии осложнений.

"Чрезмерная сухость кожи может привести к появлению синдрома диабетической стопы, который является одним из самых тяжелых осложнений при сахарном диабете", — сообщили специалисты.

Ранее врачи назвали ранний признак сахарного диабета.