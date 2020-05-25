В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя на COVID-19

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что употребление алкогольных напитков не защищает от коронавируса и в период эпидемии подвергает здоровье человека еще большей опасности.

Боязнь людей заразиться коронавирусом и дезинформация привели к тому, что возник миф о том, что алкоголь с высоким содержанием спирта способен убить коронавирус.

Алкоголь негативно влияет на иммунитет

Кроме того, употребление алкоголя может привести к развитию тяжелых последствий для здоровья. В связи с этим в условиях эпидемии употребление алкоголя лучше минимизировать.

"Злоупотребление алкогольными напитками приводит к развитию широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также нарушению психического здоровья", — сообщили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Европе традиционный бокал вина вечером — привычная норма, часть культуры, а вот бокал вина за ужином для россиянина — путь к алкоголизму.