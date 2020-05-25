В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что употребление алкогольных напитков не защищает от коронавируса и в период эпидемии подвергает здоровье человека еще большей опасности.
Боязнь людей заразиться коронавирусом и дезинформация привели к тому, что возник миф о том, что алкоголь с высоким содержанием спирта способен убить коронавирус.
Кроме того, употребление алкоголя может привести к развитию тяжелых последствий для здоровья. В связи с этим в условиях эпидемии употребление алкоголя лучше минимизировать.
"Злоупотребление алкогольными напитками приводит к развитию широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также нарушению психического здоровья", — сообщили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Европе традиционный бокал вина вечером — привычная норма, часть культуры, а вот бокал вина за ужином для россиянина — путь к алкоголизму.
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