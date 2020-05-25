За сутки в Москве 41 пациент скончался от коронавируса

За прошедшие сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом.

Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Примечательно, что это один из минимальных показателей смертности за последний месяц. Последний раз 39 пациентов за сутки умерли 7 мая.