За прошедшие сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом.
Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Примечательно, что это один из минимальных показателей смертности за последний месяц. Последний раз 39 пациентов за сутки умерли 7 мая.
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