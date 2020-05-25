Вирусолог дала список препаратов, которые нельзя пить при коронавирусе

Больным коронавирусной инфекцией ни в коем случае нельзя пить лекарства, которые показаны при обычной простуде.

С таким предостережением выступила врач-вирусолог Надежда Жолобак.

Какие лекарства "под строгим запретом"

По словам вирусолога, больным с COVID-19 нельзя лечиться

ибупрофеном,

аспирином,

парацетамолом,

вольтареном,

диклофенаком,

напроксеном.

"Данные препараты относятся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов. Опыт исследователей из Франции и Италии показал, что эти лекарства делают организм еще более восприимчивым к COVID-19. Поэтому никаких аспиринов», - говорит врач.

Чем именно лекарства могут навредить коронавирусному больному

Надежда Жолобак,со ссылкой на исследования зарубежных коллег поясняет:

"Перечисленные препараты и их аналоги создают в организме благоприятную среду для коронавируса, облегчают ему проникновение в легкие. Так начинается активный воспалительный процесс, переходящий в пневмонию и поражение альвеол".

Особо вирусолог предостерегает от приема болеутоляющих средств и любых анальгетиков:

"Они могут вызвать осложнение дыхания и на этом фоне различные патологии".

И что же делать?

Совет у доктора один: