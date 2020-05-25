Больным коронавирусной инфекцией ни в коем случае нельзя пить лекарства, которые показаны при обычной простуде.
С таким предостережением выступила врач-вирусолог Надежда Жолобак.
По словам вирусолога, больным с COVID-19 нельзя лечиться
"Данные препараты относятся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов. Опыт исследователей из Франции и Италии показал, что эти лекарства делают организм еще более восприимчивым к COVID-19. Поэтому никаких аспиринов», - говорит врач.
Надежда Жолобак,со ссылкой на исследования зарубежных коллег поясняет:
"Перечисленные препараты и их аналоги создают в организме благоприятную среду для коронавируса, облегчают ему проникновение в легкие. Так начинается активный воспалительный процесс, переходящий в пневмонию и поражение альвеол".
Особо вирусолог предостерегает от приема болеутоляющих средств и любых анальгетиков:
"Они могут вызвать осложнение дыхания и на этом фоне различные патологии".
Совет у доктора один:
«Если вас высокая температура - обращайтесь в срочном порядке к врачу и не занимайтесь самолечением».
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