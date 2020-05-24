Предложение повысить допустимый возраст для продажи алкоголя до 21 года спровоцирует рост наркомании среди молодежи.
Такое мнение озвучил нарколог Олег Стеценко.
"Представления о том, что алкоголики не колются, а наркоманы не пьют, просто наивны. Толпы наркоманов перестают употреблять запрещенные вещества и начинают пить спиртное. Мы запрещаем одно вещество — появится другое. Люди все равно будут пытаться любыми способами убежать от реальности", — пояснил нарколог.
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