Диетолог заявила о невозможности похудения с помощью кефира

Диетолог Светлана Соломеина в интервью для e1. ru заявила о том, что кефир может быть вреден для людей с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме этого, кефир может навредить людям с гастритом и панкреатитом.

Также диетолог рассказала о том, что кефир не способен привести к похудению.