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Источник Правда.Ру

Диетолог заявила о невозможности похудения с помощью кефира

Здоровье

Диетолог Светлана Соломеина в интервью для e1. ru заявила о том, что кефир может быть вреден для людей с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме этого, кефир может навредить людям с гастритом и панкреатитом.

Также диетолог рассказала о том, что кефир не способен привести к похудению.

"Продукты с низким гликемическим индексом могут резко повышать инсулиновый индекс, и жир не будет сжигаться", — рассказала Соломеина.

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