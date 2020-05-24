Диетолог Светлана Соломеина в интервью для e1. ru заявила о том, что кефир может быть вреден для людей с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме этого, кефир может навредить людям с гастритом и панкреатитом.
Также диетолог рассказала о том, что кефир не способен привести к похудению.
"Продукты с низким гликемическим индексом могут резко повышать инсулиновый индекс, и жир не будет сжигаться", — рассказала Соломеина.
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