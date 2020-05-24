За сутки в России вылечились 5363 человека

За прошедшие сутки в России от коронавируса нового типа вылечились 5363 человек.

Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Общее количество вылечившихся по состоянию на 24 мая составляет 113299 человек.