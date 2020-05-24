Арепливир сможет вылечить от коронавируса за одну неделю

Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь заявил о том, что от коронавируса можно будет вылечиться с помощью препарата Арепливир. На лечение уйдет примерно одна неделя.