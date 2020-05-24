Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь заявил о том, что от коронавируса можно будет вылечиться с помощью препарата Арепливир. На лечение уйдет примерно одна неделя.
"Схема лечения пациентов данным препаратом уже разработана. В среднем лечение будет занимать не больше одной недели", — рассказал Пушкарь агентству РИА "Новости".
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