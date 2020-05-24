Диетолог Елена Соломатина рассказала о том, что каждому человеку нужно есть не менее трех граммов соли в сутки, но некоторым она требуется еще больше.
"Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом. Бывает, что хочется досолить пищу, когда мы испытываем обезвоживание, состояние усталости, упадка сил, при низком давлении", — отметила Соломатина.
Как сообщает диетолог, поднять давление можно не только с помощью кофе, но и съев соленый огурец или рыбу.
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