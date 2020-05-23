Врач-психиатр Ольга Сиволдаева из Московской области рассказала агентству РИА "Новости" о том, какие продукты позволяют уменьшить тревожное состояние. По ее версии тревога возникает из-за недостатка серотонина в организме.
"Тревога возникает тогда, когда падает серотонин: у нас идёт дисбаланс серотонино-дофаминовой системы. Сам по себе серотонин не содержится в пищевых продуктах. Продукты в той или иной степени содержат только триптофан (разряд аминокислот). Для повышения уровня серотонина существуют продукты-"антидепрессанты" — это бананы, грецкие орехи и шпинат" — рассказала Сиволдаева.
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