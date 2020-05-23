Врач-психиатр рассказала о силе продуктов над тревогой

Врач-психиатр Ольга Сиволдаева из Московской области рассказала агентству РИА "Новости" о том, какие продукты позволяют уменьшить тревожное состояние. По ее версии тревога возникает из-за недостатка серотонина в организме.