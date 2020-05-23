У 12% москвичей обнаружили иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая началось массовое тестирование горожан на наличие антител к коронавирусу нового типа.

Иммунитет к COVID-19 был обнаружен у 12% горожан, которые прошли тестирование. Об этом рассказал глава московского Депздрава Алексей Хрипун.