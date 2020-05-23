В августе планируют начать производство вакцины от COVID-19 в РФ

К концу лета в России планируют начать производство вакцины от коронавируса.

Об этом рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.