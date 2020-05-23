К концу лета в России планируют начать производство вакцины от коронавируса.
Об этом рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
"Нам такие сроки ставят, исходя из того, что все-таки приходится делать в условиях пандемии, к концу лета, чтобы мы постарались выйти уже на производство. К сожалению, производство сразу не позволит большое количество населения нашей страны иммунизировать, но сейчас принимаются организаторами здравоохранения беспрецедентные усилия и действия, чтобы, когда вакцина будет зарегистрирована, максимально быстро перейти к ее масштабированию", — пояснил эпидемиолог.
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