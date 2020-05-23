В Москве за последние сутки ещё 3831 человек смогли вылечиться от коронавируса нового типа.
Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3831 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 47 413", — рассказала чиновница.
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