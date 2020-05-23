В Москве еще 3831 человек вылечились от коронавируса

В Москве за последние сутки ещё 3831 человек смогли вылечиться от коронавируса нового типа.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.